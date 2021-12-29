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https://arabic.sputniknews.com/20211229/أجواء-ساحرة-لعيد-الميلاد-بالمركز-الثقافي-الروسي-في-بيروت-صور-1054749292.html
أجواء ساحرة لعيد الميلاد بالمركز الثقافي الروسي في بيروت... صور
أجواء ساحرة لعيد الميلاد بالمركز الثقافي الروسي في بيروت... صور
احتفل المركز الثقافي الروسي في بيروت بعيد الميلاد المجيد وأجوائه المبهجة من خلال عروض مسرحية ونشاطات رسمت البسمة على وجوه الأطفال وأهاليهم، بالإضافة إلى معرض... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T21:29+0000
2021-12-29T21:29+0000
المركز الثقافي الروسي
عيد الميلاد
رأس السنة
تقارير سبوتنيك
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وعلى خشبة المسرح بأجواء ساحرة قدم المركز ثلاثة عروض لمسرحية "حكاية رأس السنة الجديدة" يومي 26 و27 ديسمبر/كانون الأول، وهي مسرحية مستوحاة من قصة خرافية تعود لعام 1844، تدور أحداثها حول الصراع بين الخير والشر والصداقة.كما قدم المركز اليوم الأربعاء 29 ديسمبر، عرضين لمسرحية "مغامرات العام الجديد الرائعة وأصدقائه" بمشاركة عشرات الأطفال اللبنانيين والروس، وسيتم تقديم عرضين آخرين يوم غد الخميس.ويتخلل المهرجان عدد من النشاطات والألعاب للصغار بالإضافة إلى هدية من "سانتا كلوز"، تقدمها شركة Novatek Lebanon التابعة لشركة الغاز الروسية PJSC Novatek، التي استطاعت تغطية 900 هدية للأطفال.ويشارك في المهرجان عبر معرض حرفي جمعية النساء الناطقات باللغة الروسية "رودينا"، وهي جمعية ثقافية اجتماعية للمواطنات الناطقات باللغة الروسية وذوات الأصول الروسية القاطنات في لبنان و الحائزات على الجنسية اللبنانية، حيث جاءت المشاركات من مختلف المناطق اللبنانية لعرض أعمالهن الإبداعية من التطريز إلى زينة عيد الميلاد والطعام من المطبخ الروسي الشعبي.يذكر أنه منذ 40 عام في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، تم افتتاح المركز الثقافي السوفيتي في العاصمة اللبنانية بيروت "المركز الثقافي الروسي" اليوم، ولم يتوقف المركز عن عمله حتى ليومٍ واحد في تلك الفترة، وكان حينها المركز الثقافي والمعرض والسينما والمسرح الوحيد العامل في بيروت.
https://arabic.sputniknews.com/20211103/المركز-الثقافي-الروسي-في-بيروت-يشارك-بحملة-الإملاء-الإنثوغرافي-فيديو-وصور-1050617375.html
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المركز الثقافي الروسي, عيد الميلاد, رأس السنة, تقارير سبوتنيك

أجواء ساحرة لعيد الميلاد بالمركز الثقافي الروسي في بيروت... صور

21:29 GMT 29.12.2021
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . abedalkader albai
تابعنا عبر
احتفل المركز الثقافي الروسي في بيروت بعيد الميلاد المجيد وأجوائه المبهجة من خلال عروض مسرحية ونشاطات رسمت البسمة على وجوه الأطفال وأهاليهم، بالإضافة إلى معرض حرفي من مختلف المناطق اللبنانية.
وعلى خشبة المسرح بأجواء ساحرة قدم المركز ثلاثة عروض لمسرحية "حكاية رأس السنة الجديدة" يومي 26 و27 ديسمبر/كانون الأول، وهي مسرحية مستوحاة من قصة خرافية تعود لعام 1844، تدور أحداثها حول الصراع بين الخير والشر والصداقة.
© Sputnikاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
2/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . abedalkader albai
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
14/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
16/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
© Sputnik . abedalkader albaiاحتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت - سبوتنيك عربي
17/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
1/17
© Sputnik
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
2/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
3/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
4/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
5/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
6/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
7/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
8/17
© Sputnik . abedalkader albai
9/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
10/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
11/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
12/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
13/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
14/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
15/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
16/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
17/17
© Sputnik . abedalkader albai
احتفالات عبد الميلاد في المركز الثقافي الروسي ببيروت
كما قدم المركز اليوم الأربعاء 29 ديسمبر، عرضين لمسرحية "مغامرات العام الجديد الرائعة وأصدقائه" بمشاركة عشرات الأطفال اللبنانيين والروس، وسيتم تقديم عرضين آخرين يوم غد الخميس.
ويتخلل المهرجان عدد من النشاطات والألعاب للصغار بالإضافة إلى هدية من "سانتا كلوز"، تقدمها شركة Novatek Lebanon التابعة لشركة الغاز الروسية PJSC Novatek، التي استطاعت تغطية 900 هدية للأطفال.
ويشارك في المهرجان عبر معرض حرفي جمعية النساء الناطقات باللغة الروسية "رودينا"، وهي جمعية ثقافية اجتماعية للمواطنات الناطقات باللغة الروسية وذوات الأصول الروسية القاطنات في لبنان و الحائزات على الجنسية اللبنانية، حيث جاءت المشاركات من مختلف المناطق اللبنانية لعرض أعمالهن الإبداعية من التطريز إلى زينة عيد الميلاد والطعام من المطبخ الروسي الشعبي.
المركز الثقافي الروسي في بيروت يشارك بحملة الإملاء الإنثوغرافي، لبنان 3 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2021
المركز الثقافي الروسي في بيروت يشارك بحملة الإملاء الإنثوغرافي... فيديو وصور
3 نوفمبر, 15:57 GMT
يذكر أنه منذ 40 عام في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، تم افتتاح المركز الثقافي السوفيتي في العاصمة اللبنانية بيروت "المركز الثقافي الروسي" اليوم، ولم يتوقف المركز عن عمله حتى ليومٍ واحد في تلك الفترة، وكان حينها المركز الثقافي والمعرض والسينما والمسرح الوحيد العامل في بيروت.
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