أرسنال يعلن إصابة مدربه مايكل أرتيتا بفيروس كورونا للمرة الثانية

وقال أرسنال، في بيان له إن "ميكل أرتيتا يخضع للعزل الذاتي طبقا للإرشادات الحكومية"، معربا عن تمنياته له السلامة"، حسبما نقلت "رويترز".ودعا أرتيتا، مؤخرا، منظمي الدوري الإنجليزي الممتاز لتقديم مزيد من الوضوح بشأن المباريات التي تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن الشفافية ضرورية للحفاظ على النزاهة، بعد تفشي الفيروس بين اللاعبين والأجهزة الفنية.وشدد أرتيتا، حينها على أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا، قائلا إنه "لا توجد حالات إيجابية في معسكر أرسنال لكن الوضع يتغير كل يوم"، حسب تعبيره.الجدير بالذكر أن إصابة أرتيتا بكورونا هي الثانية، بعدما تعرض للعدوى خلال شهر مارس/ آذار من عام 2020.ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 35 نقطة بعد 19 مباراة متأخرا بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.
ودعا أرتيتا، مؤخرا، منظمي الدوري الإنجليزي الممتاز لتقديم مزيد من الوضوح بشأن المباريات التي تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن الشفافية ضرورية للحفاظ على النزاهة، بعد تفشي الفيروس بين اللاعبين والأجهزة الفنية.
وشدد أرتيتا، حينها على أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا، قائلا إنه "لا توجد حالات إيجابية في معسكر أرسنال لكن الوضع يتغير كل يوم"، حسب تعبيره.