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https://arabic.sputniknews.com/20211229/أسعار-النفط-تقترب-من-أعلى-مستوى-لها-منذ-أواخر-نوفمبر-1054721389.html
أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر
أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر
ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T04:06+0000
2021-12-29T04:06+0000
أسعار النفط اليوم
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وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 76.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت غرينتش، بحسب رويترز.ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذ ارتفع هو الآخر 23 سنتا توازي 0.3 في المئة إلى 79.17 دولار للبرميل.وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.وعوضت الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما دفع المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثلا ملاذات آمنة.ومع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بأوميكرون، عاد المستثمرون إلى الأصول العالية المخاطر.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/تأرجح-أسعار-النفط-وتراجع-الخام-الأمريكي-بعد-إلغاء-رحلات-جوية-بسبب-كوفيد-19-1054597919.html
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أسعار النفط اليوم

أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر

04:06 GMT 29.12.2021
© Fotolia / marrakeshhإنتاج النفط
إنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Fotolia / marrakeshh
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ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 76.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0101 بتوقيت غرينتش، بحسب رويترز.
ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذ ارتفع هو الآخر 23 سنتا توازي 0.3 في المئة إلى 79.17 دولار للبرميل.
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
تأرجح أسعار النفط وتراجع الخام الأمريكي بعد إلغاء رحلات جوية بسبب كوفيد-19
27 ديسمبر, 03:16 GMT
وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.
وعوضت الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما دفع المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثلا ملاذات آمنة.
ومع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بأوميكرون، عاد المستثمرون إلى الأصول العالية المخاطر.
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