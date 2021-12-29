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ألمانيا: لا تغييرات في موعد التصديق على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
ألمانيا: لا تغييرات في موعد التصديق على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
أكدت وكالة الشبكة الفيدرالية لتنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن تقديرات مواعيد الانتهاء من إصدار شهادة التصديق على خط أنابيب الغاز "التيار... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:54+0000
2021-12-29T11:54+0000
روسيا
ألمانيا
التيار الشمالي - 2
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برلين - سبوتنيك. جاء ذلك تعليقا على تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن إصدار شهادة التصديق على "التيار الشمالي 2" يجب أن يكتمل خلال النصف الأول من عام 2022.وقالت متحدثة باسم وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية لوكالة "سبوتنيك": "بياننا الصحفي الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وكذلك تقييمات رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية يوخن هومان، بخصوص عملية التصديق لا تزال سارية" .وكان هومان، قد صرح في مؤتمر صحفي يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر، إنه من غير المتوقع أن تنجز شهادة التصديق في النصف الأول من العام المقبل.يذكر أن الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، كانت قد علقت بصورة موقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".وبررت ذلك بعقبة قانونية مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا ومنها إلى باقي أوروبا.وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية.وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.
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روسيا, ألمانيا, التيار الشمالي - 2

ألمانيا: لا تغييرات في موعد التصديق على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"

11:54 GMT 29.12.2021
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التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكدت وكالة الشبكة الفيدرالية لتنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن تقديرات مواعيد الانتهاء من إصدار شهادة التصديق على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" لم تتغير.
برلين - سبوتنيك. جاء ذلك تعليقا على تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن إصدار شهادة التصديق على "التيار الشمالي 2" يجب أن يكتمل خلال النصف الأول من عام 2022.
وقالت متحدثة باسم وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية لوكالة "سبوتنيك": "بياننا الصحفي الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وكذلك تقييمات رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية يوخن هومان، بخصوص عملية التصديق لا تزال سارية" .

وكان هومان، قد صرح في مؤتمر صحفي يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر، إنه من غير المتوقع أن تنجز شهادة التصديق في النصف الأول من العام المقبل.
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
روسيا واثقة من أنه من المستحيل تعطيل "التيار الشمالي 2" وسوف ينتقل الغاز عبره إلى أوروبا
04:52 GMT
يذكر أن الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، كانت قد علقت بصورة موقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".
وبررت ذلك بعقبة قانونية مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".

ويشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا ومنها إلى باقي أوروبا.
وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية.
وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.
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