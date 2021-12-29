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أمريكا تبقي حاملة طائراتها "يو إس إس هاري ترومان" في البحر المتوسط
أمريكا تبقي حاملة طائراتها "يو إس إس هاري ترومان" في البحر المتوسط
أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أعطى أمرا لحاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" للبقاء في البحر المتوسط في... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T05:40+0000
2021-12-29T05:40+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة
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وأوضح مسؤول في البنتاغون لموقع أمريكي إن "تغيير البرنامج يعكس الحاجة إلى وجود دائم في أوروبا، وهو ضروري لطمأنة حلفائنا وشركائنا بالتزامنا بالدفاع المشترك".وتأتي هذه الخطوة على الرغم من اتفاق الولايات المتّحدة وروسيا على إجراء محادثات تتناول أمن أوروبا والأزمة الأوكرانية في العاشر من كانون الثاني المقبل في جنيف.وتشدد إدارة الرئيس جو بايدن على العمل بشكل وثيق مع الحلفاء الأوروبيين، ومن المقرر أيضا أن يلتقي ممثلون عن حلف شمال الأطلسي مع مسؤولين روس.وانطلقت حاملة الطائرات "هاري ترومان" في الأول من كانون الأول من قاعدتها في نورفولك بولاية فيرجينيا في مهمات مقررة، وقد أجرت الأسبوع الماضي مناورات مشتركة مع البحرية التونسية قبل أن تتجه شرقا.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة

أمريكا تبقي حاملة طائراتها "يو إس إس هاري ترومان" في البحر المتوسط

05:40 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / Satellite image ©2020 Maxar Technologiesراجمات ومروحيات الحرس الثوري تدمر حاملة طائرات أمريكية مفترضة، في مضيق هرمز، إيران 27 يوليو 2020
راجمات ومروحيات الحرس الثوري تدمر حاملة طائرات أمريكية مفترضة، في مضيق هرمز، إيران 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / Satellite image ©2020 Maxar Technologies
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أعطى أمرا لحاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" للبقاء في البحر المتوسط في محاولة لطمأنة حلفائه الأوروبيين.
وأوضح مسؤول في البنتاغون لموقع أمريكي إن "تغيير البرنامج يعكس الحاجة إلى وجود دائم في أوروبا، وهو ضروري لطمأنة حلفائنا وشركائنا بالتزامنا بالدفاع المشترك".
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من اتفاق الولايات المتّحدة وروسيا على إجراء محادثات تتناول أمن أوروبا والأزمة الأوكرانية في العاشر من كانون الثاني المقبل في جنيف.
وتشدد إدارة الرئيس جو بايدن على العمل بشكل وثيق مع الحلفاء الأوروبيين، ومن المقرر أيضا أن يلتقي ممثلون عن حلف شمال الأطلسي مع مسؤولين روس.
وانطلقت حاملة الطائرات "هاري ترومان" في الأول من كانون الأول من قاعدتها في نورفولك بولاية فيرجينيا في مهمات مقررة، وقد أجرت الأسبوع الماضي مناورات مشتركة مع البحرية التونسية قبل أن تتجه شرقا.
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