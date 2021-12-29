https://arabic.sputniknews.com/20211229/أمر-مدهش-هذا-ما-تفعله-3-أكواب-من-الشاي-يوميا-بالجسم-1054739281.html

أمر مدهش... هذا ما تفعله 3 أكواب من الشاي يوميا بالجسم

أمر مدهش... هذا ما تفعله 3 أكواب من الشاي يوميا بالجسم

يعتبر برد الشتاء وقتا رائعا لإضافة بضعة أكواب من الشاي إلى قائمتك اليومية. وهناك مكافأة - فهي لا تقوم بالتدفئة فحسب، بل تساهم في بعض المقاييس المهمة جدا في... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T14:27+0000

2021-12-29T14:27+0000

2021-12-29T14:27+0000

الشاي

السمنة

فوائد الشاي

الشاي الأسود

الشاي الأخضر

الكوليسترول

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وقد كشفت الدراسات أن شرب الشاي قد يحسن صحة القلب، ويقلل من الكوليسترول السيئ، ويفيد الجهاز الهضمي، ويوازن نسبة السكر في الدم، بل ويقلل من مخاطر الإصابة بأنواع السرطان المختلفة.بالإضافة إلى ذلك، يحسن الشاي التركيز ويزود الجسم بمضادات الأكسدة القوية والحيوية.إليك ما يمكن لـ 3 أكواب من الشاي أن تفعله بجسمك يوميا، بحسب healthy.walla:1.يحافظ على الدماغوجدت دراسة أجرتها جامعة سنغافورة أن أولئك الذين يشربون الشاي بشكل يومي يتمتعون بالفوائد المرتبطة بنشاط الدماغ. تعاون الباحثون من كلية الطب بجامعة سنغافورة الوطنية مع باحثين من جامعة إسيكس وجامعة كامبريدج، وقاموا معا بفحص بيانات 36 بالغا تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر. كان خمسة عشر مشاركا يشربون الشاي بانتظام على مدار الـ 25 عاما الماضية، بينما نادرا ما يشرب 11 مشاركا الشاي أو لم يشربوه على الإطلاق.وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأسود أربع مرات على الأقل في الأسبوع (حتى أقل من مرة في اليوم!) لمدة 25 عاما تقريبا كانت مناطق الدماغ لديهم مرتبطة ببعضها البعض بشكل أكثر فاعلية، ما تم ربطه بإبطاء شيخوخة الدماغ.2. يحسن صحة القلبلن يساعد الشاي في محاربة الكوليسترول إذا لم تغير نظامك الغذائي وتتجنب الأطعمة المقلية والمعالجة وعالية الدهون. ومع ذلك، يمكن أن يساعد الشاي الأسود بالتأكيد في إعطاء دفعة مهمة وحيوية للحرب على هذا المؤشر الخطير.وجدت مراجعة شاملة فحصت العديد من الدراسات حول هذا الموضوع أن الأشخاص الذين يشربون ثلاثة أكواب أو أكثر من الشاي الأسود يوميا هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.مراجعة أخرى رائعة نشرت في المجلة الشهيرة PLOS ONE فحصت 15 دراسة أخرى حول هذا الموضوع ووجدت أن شرب الشاي الأسود يخفض مستويات الكوليسترول الضار لدى كبار السن.3. يقي من السمنةوجدت الدراسات أن الشاي الأخضر يساعد في تلك الأوقات التي نكون فيها أكثر شراهة لتناول الطعام، مثلما يحدث لنا جميعا مع برودة الشتاء، أثناء دراسة، تم إعطاء فئران التجارب ذات الوزن الزائد الشاي الأخضر إلى جانب نظام غذائي غني بالدهون.اكتسبت هذه الفئران الوزن بشكل أبطأ من الفئران التي لم تتلق مكمل الشاي.تظهر دراسات أخرى أن الشاي الأخضر له خصائص تزيد من معدل الأيض وتتداخل أيضا مع امتصاص الدهون.في عام 2013 ، نُشر مقال في المجلة العلمية American Society for Nutritionدرس تأثير الشاي الأخضر على زيادة حرق الدهون في الجسم أثناء الراحة والنشاط.كانت فرضية الباحثين الذين كتبوا المقال أن الشاي الأخضر له تأثير في زيادة إنتاج الجينات في خلايا العضلات المرتبطة بعمليات حرق الدهون.في كلتا الحالتين، للحصول على التأثير المفيد للشاي الأخضر، ستحتاج إلى شرب 3 أكواب يوميا.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/مشروب-يؤدي-إلى-شيخوخة-الدماغ-11-عاما-عند-تناوله-أكثر-من-مرتين-يوميا-1050767959.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الشاي, السمنة, فوائد الشاي, الشاي الأسود, الشاي الأخضر, الكوليسترول