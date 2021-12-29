إصابات كورونا في الولايات المتحدة تبلغ مستوى قياسيا

وبلغت الذروة السابقة للمتوسط المتحرك لسبعة أيام 250141 إصابة في الثامن من يناير كانون الثاني.ومن بين الولايات التي شهدت أعلى إصابات يومية أمس الثلاثاء نيويورك التي أبلغت عن 40780 حالة وكاليفورنيا التي سجلت أكثر من 30 ألف حالة. وسجلت تكساس ما يربو على 17 ألف إصابة وأوهايو أكثر من 15 ألفا.وتشير التقديرات إلى أن أوميكرون المتحور من فيروس كورونا شكل 58.6 بالمئة من الإصابات في الولايات المتحدة حتى 25 ديسمبر كانون الأول وفقا لبيانات نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أمس الثلاثاء.
كشف إحصاء لوكالة "رويترز" أن متوسط حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في الولايات المتحدة سجل مستوى قياسيا بلغ 258312 إصابة خلال الأيام السبعة الماضية.
وبلغت الذروة السابقة للمتوسط المتحرك لسبعة أيام 250141 إصابة في الثامن من يناير كانون الثاني.
ومن بين الولايات التي شهدت أعلى إصابات يومية أمس الثلاثاء نيويورك التي أبلغت عن 40780 حالة وكاليفورنيا التي سجلت أكثر من 30 ألف حالة. وسجلت تكساس ما يربو على 17 ألف إصابة وأوهايو أكثر من 15 ألفا.
وتشير التقديرات إلى أن أوميكرون المتحور من فيروس كورونا شكل 58.6 بالمئة من الإصابات في الولايات المتحدة حتى 25 ديسمبر كانون الأول وفقا لبيانات نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أمس الثلاثاء.