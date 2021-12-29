إعلام: أمريكا تدرس إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، عن مصادر دبلوماسية أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن، قد أجلَّت القرار الخاص بافتتاح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس المحتلة، فإن الإدارة الأمريكية تدرس إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.وأكدت الصحيفة العبرية أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تعويض الجانب الفلسطيني عبر إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، التي أغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في شهر سبتمبر/أيلول 2018.وأوضحت أن الإدارة الأمريكية تبحث تعويض الجانب الفلسطيني باعتباره لا يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، في حين يحتاج أمر إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس المحتلة إلى مثل هذه الموافقة، وهو ما حدا بإدارة بايدن إلى التفكير في هذا التعويض.وكانت الإدارة الأمريكية السابقة لترامب قد أغلقت هذه المكاتب للاحتجاج على أن السلطة الفلسطينية رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فضلا عن الزعم بعدم تعاونها مع "صفقة القرن" الخاصة بالرئيس الأمريكي نفسه.
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية تدرس إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، عن مصادر دبلوماسية أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن، قد أجلَّت القرار الخاص بافتتاح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس المحتلة، فإن الإدارة الأمريكية تدرس إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وأكدت الصحيفة العبرية أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تعويض الجانب الفلسطيني عبر إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، التي أغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في شهر سبتمبر/أيلول 2018.
وأوضحت أن الإدارة الأمريكية تبحث تعويض الجانب الفلسطيني باعتباره لا يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، في حين يحتاج أمر إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس المحتلة إلى مثل هذه الموافقة، وهو ما حدا بإدارة بايدن إلى التفكير في هذا التعويض.
وكانت الإدارة الأمريكية السابقة لترامب قد أغلقت هذه المكاتب للاحتجاج على أن السلطة الفلسطينية رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فضلا عن الزعم بعدم تعاونها مع "صفقة القرن" الخاصة بالرئيس الأمريكي نفسه.