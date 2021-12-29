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https://arabic.sputniknews.com/20211229/إيتان-نائيه-شرف-كبير-لي-تسليم-أوراق-اعتمادي-كأول-سفير-لإسرائيل-في-مملكة-البحرين-1054723432.html
إيتان نائيه: شرف كبير لي تسليم أوراق اعتمادي كأول سفير لإسرائيل في مملكة البحرين
إيتان نائيه: شرف كبير لي تسليم أوراق اعتمادي كأول سفير لإسرائيل في مملكة البحرين
علق السفير الإسرائيلي لدى البحرين إيتان نائيه، على تسلم مهام عمله بالمملكة. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T07:42+0000
2021-12-29T07:42+0000
إسرائيل
البحرين
أخبار إسرائيل اليوم
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وكتب نائيه عبر حسابه الرسمي بتويتر، "إنه شرف لي تسليم أوراق اعتمادي إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كأول سفير لدولة إسرائيل لدى مملكة البحرين".وأمس الثلاثاء، قدم السفير الإسرائيلي في البحرين، إيتان نائيه، أوراق اعتماده إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مساء الثلاثاء، إن السفير الإسرائيلي قد تم استقباله من قبل حرس الشرف البحريني، بالزي الرسمي الملون في ساحة العرض بالقصر الملكي، وخلال الاحتفال تم سماع النشيد الوطني لإسرائيل.وأضافت أن العاهل البحريني جدد تأكيده على عمق العلاقات بين البلدين، وتنميتها في كافة المجالات، متمنيا للسفير الإسرائيلي التوفيق في مهمته الدبلوماسية.ومن جهتها، نقلت القناة العبرية السابعة، عن السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، إعرابه عن سعادته البالغة بمهمته الدبلوماسية الجديدة في المنامة، موضحا أن اللقاء مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان دافئا وودودا.ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/العاهل-البحريني-يتسلم-أوراق-اعتماد-أول-سفير-إسرائيلي-في-المنامة-1054719770.html
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إسرائيل, البحرين, أخبار إسرائيل اليوم

إيتان نائيه: شرف كبير لي تسليم أوراق اعتمادي كأول سفير لإسرائيل في مملكة البحرين

07:42 GMT 29.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Wadiia / Manamaالبحرين المنامة
البحرين المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Wadiia / Manama
تابعنا عبر
علق السفير الإسرائيلي لدى البحرين إيتان نائيه، على تسلم مهام عمله بالمملكة.
وكتب نائيه عبر حسابه الرسمي بتويتر، "إنه شرف لي تسليم أوراق اعتمادي إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كأول سفير لدولة إسرائيل لدى مملكة البحرين".
وأمس الثلاثاء، قدم السفير الإسرائيلي في البحرين، إيتان نائيه، أوراق اعتماده إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مساء الثلاثاء، إن السفير الإسرائيلي قد تم استقباله من قبل حرس الشرف البحريني، بالزي الرسمي الملون في ساحة العرض بالقصر الملكي، وخلال الاحتفال تم سماع النشيد الوطني لإسرائيل.
وأضافت أن العاهل البحريني جدد تأكيده على عمق العلاقات بين البلدين، وتنميتها في كافة المجالات، متمنيا للسفير الإسرائيلي التوفيق في مهمته الدبلوماسية.
ومن جهتها، نقلت القناة العبرية السابعة، عن السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، إعرابه عن سعادته البالغة بمهمته الدبلوماسية الجديدة في المنامة، موضحا أن اللقاء مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان دافئا وودودا.
ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
الوفد الإسرائيلي في المنامة، توقيع اتفاقية بين إسرائيل و البحرين، 18 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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