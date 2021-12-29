إيتان نائيه: شرف كبير لي تسليم أوراق اعتمادي كأول سفير لإسرائيل في مملكة البحرين

وكتب نائيه عبر حسابه الرسمي بتويتر، "إنه شرف لي تسليم أوراق اعتمادي إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كأول سفير لدولة إسرائيل لدى مملكة البحرين".وأمس الثلاثاء، قدم السفير الإسرائيلي في البحرين، إيتان نائيه، أوراق اعتماده إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مساء الثلاثاء، إن السفير الإسرائيلي قد تم استقباله من قبل حرس الشرف البحريني، بالزي الرسمي الملون في ساحة العرض بالقصر الملكي، وخلال الاحتفال تم سماع النشيد الوطني لإسرائيل.وأضافت أن العاهل البحريني جدد تأكيده على عمق العلاقات بين البلدين، وتنميتها في كافة المجالات، متمنيا للسفير الإسرائيلي التوفيق في مهمته الدبلوماسية.ومن جهتها، نقلت القناة العبرية السابعة، عن السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، إعرابه عن سعادته البالغة بمهمته الدبلوماسية الجديدة في المنامة، موضحا أن اللقاء مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان دافئا وودودا.ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
وأمس الثلاثاء، قدم السفير الإسرائيلي في البحرين، إيتان نائيه، أوراق اعتماده إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مساء الثلاثاء، إن السفير الإسرائيلي قد تم استقباله من قبل حرس الشرف البحريني، بالزي الرسمي الملون في ساحة العرض بالقصر الملكي، وخلال الاحتفال تم سماع النشيد الوطني لإسرائيل.
وأضافت أن العاهل البحريني جدد تأكيده على عمق العلاقات بين البلدين، وتنميتها في كافة المجالات، متمنيا للسفير الإسرائيلي التوفيق في مهمته الدبلوماسية.
ومن جهتها، نقلت القناة العبرية السابعة، عن السفير الإسرائيلي، إيتان نائيه، إعرابه عن سعادته البالغة بمهمته الدبلوماسية الجديدة في المنامة، موضحا أن اللقاء مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان دافئا وودودا.
ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.