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https://arabic.sputniknews.com/20211229/إيران-تعلن-نقل-21-إيرانيا-معتقلا-لدى-أذربيجان-إلى-بلادهم-خلال-أيام-1054734426.html
إيران تعلن نقل 21 إيرانيا معتقلا لدى أذربيجان إلى بلادهم خلال أيام
إيران تعلن نقل 21 إيرانيا معتقلا لدى أذربيجان إلى بلادهم خلال أيام
أعلن السفير الإيراني لدى باكو عباس موسوي نقل 21 إيرانيا معتقلا في أذربيجان إلى بلادهم خلال الأيام المقبلة. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T12:57+0000
2021-12-29T12:57+0000
2021-12-29T12:57+0000
أخبار إيران
إيران
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وقال موسوي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إن هذه الخطوة جاءت بعد الزيارة المثمرة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أذربيجان مؤخرا.وأوضح موسوي بأنه تم إنجاز هذه الخطوة بعد "متابعة السفارة الإيرانية بدعم من مسؤولي أذربيجان عن الإفراج عن 21 معتقلا إيرانيا في هذا البلد ونقلهم إلى إيران في غضون الأيام المقبلة".وأشار السفير إلى أن "ثمة 3 معتقلات بين السجناء الإيرانيين في أذربيجان ومع إطلاق سراحهن لم يتبق في سجون هذا البلد أي امرأة إيرانية".وزار عبد اللهيان العاصمة الأذربيجانية باكو الأربعاء الماضي لمدة يوم واحد والتقى كبار المسؤولين في البلاد بينهم الرئيس ووزير الخارجية ورئيس البرلمان وتباحث حول توطيد العلاقات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران
إيران تعلن نقل 21 إيرانيا معتقلا لدى أذربيجان إلى بلادهم خلال أيام
أعلن السفير الإيراني لدى باكو عباس موسوي نقل 21 إيرانيا معتقلا في أذربيجان إلى بلادهم خلال الأيام المقبلة.
وقال موسوي، بحسب
وكالة الأنباء الإيرانية
"فارس"، إن هذه الخطوة جاءت بعد الزيارة المثمرة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أذربيجان مؤخرا.
وأوضح موسوي بأنه تم إنجاز هذه الخطوة بعد "متابعة السفارة الإيرانية بدعم من مسؤولي أذربيجان عن الإفراج عن 21 معتقلا إيرانيا في هذا البلد ونقلهم إلى إيران في غضون الأيام المقبلة".
وأشار السفير إلى أن "ثمة 3 معتقلات بين السجناء الإيرانيين في أذربيجان ومع إطلاق سراحهن لم يتبق في سجون هذا البلد أي امرأة إيرانية".
وزار عبد اللهيان العاصمة الأذربيجانية باكو الأربعاء الماضي لمدة يوم واحد والتقى كبار المسؤولين في البلاد بينهم الرئيس ووزير الخارجية ورئيس البرلمان وتباحث حول توطيد العلاقات.