تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو 2022
https://arabic.sputniknews.com/20211229/ارتفاع-الدولار-يطفئ-بريق-الذهب-1054728725.html
ارتفاع الدولار يطفئ بريق الذهب
ارتفاع الدولار يطفئ بريق الذهب
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في تداولات ضعيفة، مع ارتفاع الدولار واستقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة، لكن الأسعار... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T10:35+0000
2021-12-29T10:35+0000
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
أسعار الذهب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048505931_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_ca56db2ead00e366af26b3e38b9c09f5.jpg
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1802.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1803 دولارات.ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وفقا لـ "رويترز".واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 23.11 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.8 في المئة إلى 968.50 دولار.ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1983.68 دولار للأوقية.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/تراجع-أسعار-الذهب-مع-ارتفاع-الدولار-والسبب-أوميكرون-1054670597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048505931_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_b4005ccd0607f07e0a91011b3a09582a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, سعر الدولار اليوم, أسعار الذهب اليوم

ارتفاع الدولار يطفئ بريق الذهب

10:35 GMT 29.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
تابعنا عبر
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في تداولات ضعيفة، مع ارتفاع الدولار واستقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة، لكن الأسعار ظلت فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1802.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1803 دولارات.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وفقا لـ "رويترز".

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 23.11 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.8 في المئة إلى 968.50 دولار.

ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1983.68 دولار للأوقية.
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار... والسبب أوميكرون
27 ديسمبر, 15:17 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:57 GMTقائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "مدرسة قاسم سليماني" و"إحياء المقاومة"
11:56 GMTالرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو 2022
11:54 GMTألمانيا: لا تغييرات في موعد التصديق على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
11:48 GMTالصحة المصرية تكشف أسباب قصر القامة عند الأطفال
11:46 GMTقصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق نار من القطاع استهدف إسرائيليا
11:43 GMTالقوات العراقية تقتل 3 إرهابيين وتحرر مختطفين اثنين... صور
11:33 GMTكلوب عن إهدار صلاح لركلة الجزاء: لاحظت ما فعله لاعب ليستر سيتي معه... فيديو
11:33 GMTتونس تعتمد "سبوتنيك لايت" الروسي لقاحا معززا
11:28 GMTاليابان تخطط لإرسال أول إنسان غير أمريكي إلى سطح القمر
11:21 GMTحركة "فتح": لقاء عباس وغانتس محاولة جدية لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية
11:20 GMTأول رد من رئيس اللجنة المؤقتة السابقة في نادي الزمالك المصري على بيان شيكابالا المفاجئ
11:14 GMTالخارجية الروسية: نشر الناتو منظومات أسلحة ضاربة في جورجيا هو "خط أحمر" لموسكو
11:06 GMTإصابات كورونا في الولايات المتحدة تبلغ مستوى قياسيا
11:01 GMTأول قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد لقائه الرئيس الفلسطيني
10:54 GMTمتحدث طالبان: وقف المساعدات لأفغانستان ليس كارثيا والدخل القومي يكفي ميزانيتنا
10:45 GMTقطر تعلن قائمة حمراء من 47 دولة من بينها الإمارات والسعودية
10:45 GMTالحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد والأخير يدعوهم للتعاون مع البرلمان
10:43 GMTإيران تؤكد حق سوريا في الرد على الهجمات الإسرائيلية على أراضيها وتدعو المجتمع الدولي للتدخل
10:40 GMTطالبان: لم نتلق شروطا من روسيا للاعتراف بحكومتنا في أفغانستان
10:38 GMTرئيس الوزراء الصومالي يبحث الوضع السياسي مع مسؤولة أمريكية كبيرة