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https://arabic.sputniknews.com/20211229/استطلاع-جديد-يقارن-بين-النساء-والرجال-في-مكاتب-العمل-1054727000.html
استطلاع جديد يقارن بين النساء والرجال في مكاتب العمل
استطلاع جديد يقارن بين النساء والرجال في مكاتب العمل
توصل باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا إلى استنتاج مفاده أن النساء في مكاتب العمل يشعرون أكثر بالبرودة من الرجال. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T09:46+0000
2021-12-29T09:46+0000
2021-12-29T09:46+0000
منوعات
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ونشرت مجلة "Scientific Reports" الأمريكية الدراسة التي قام بها كل من الخبير توماس باركنسون وزملائه، وذلك من خلال استطلاع رأي موظفي مكاتب العمل.وركز الباحثون على ردود المشاركين في الاستطلاع حول درجة الحرارة في مكاتب العمل، حيث شارك نحو 39 ألفا وعبر نحو 62% من المستطلعة آراؤهم عن رضاهم عن درجة حرارة الهواء في المكتب.وأشار استطلاع الرأي أن نحو 76% من النساء يعانون من عدم الراحة بسبب البرد في المكتب في الصيف. كما تضمن الاستطلاع رأي الرجال بالحرارة المعتمدة في مكاتب العمل، حيث اعتبر نحو 44% رضاهم الكامل عن الأجواء، معتبرين في الوقت نفسه أن أكثرية الرجال يشعرون بالدفء في مكاتب العمل في فصل الشتاء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
استطلاع جديد يقارن بين النساء والرجال في مكاتب العمل
توصل باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا إلى استنتاج مفاده أن النساء في مكاتب العمل يشعرون أكثر بالبرودة من الرجال.
ونشرت مجلة "Scientific Reports" الأمريكية
الدراسة التي قام بها كل من الخبير توماس باركنسون وزملائه، وذلك من خلال استطلاع رأي موظفي مكاتب العمل.
وركز الباحثون على ردود المشاركين في الاستطلاع حول درجة الحرارة في مكاتب العمل، حيث شارك نحو 39 ألفا وعبر نحو 62% من المستطلعة آراؤهم عن رضاهم عن درجة حرارة الهواء في المكتب.
وأشار استطلاع الرأي أن نحو 76% من النساء يعانون من عدم الراحة بسبب البرد في المكتب في الصيف.
كما تضمن الاستطلاع رأي الرجال بالحرارة المعتمدة في مكاتب العمل، حيث اعتبر نحو 44% رضاهم الكامل عن الأجواء، معتبرين في الوقت نفسه أن أكثرية الرجال يشعرون بالدفء في مكاتب العمل في فصل الشتاء.