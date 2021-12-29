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استطلاع جديد يقارن بين النساء والرجال في مكاتب العمل
استطلاع جديد يقارن بين النساء والرجال في مكاتب العمل
توصل باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا إلى استنتاج مفاده أن النساء في مكاتب العمل يشعرون أكثر بالبرودة من الرجال. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T09:46+0000
2021-12-29T09:46+0000
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ونشرت مجلة "Scientific Reports" الأمريكية الدراسة التي قام بها كل من الخبير توماس باركنسون وزملائه، وذلك من خلال استطلاع رأي موظفي مكاتب العمل.وركز الباحثون على ردود المشاركين في الاستطلاع حول درجة الحرارة في مكاتب العمل، حيث شارك نحو 39 ألفا وعبر نحو 62% من المستطلعة آراؤهم عن رضاهم عن درجة حرارة الهواء في المكتب.وأشار استطلاع الرأي أن نحو 76% من النساء يعانون من عدم الراحة بسبب البرد في المكتب في الصيف. كما تضمن الاستطلاع رأي الرجال بالحرارة المعتمدة في مكاتب العمل، حيث اعتبر نحو 44% رضاهم الكامل عن الأجواء، معتبرين في الوقت نفسه أن أكثرية الرجال يشعرون بالدفء في مكاتب العمل في فصل الشتاء.
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استطلاع جديد يقارن بين النساء والرجال في مكاتب العمل

09:46 GMT 29.12.2021
© Photo / Pixabayمكتب عمل
مكتب عمل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Photo / Pixabay
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توصل باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا إلى استنتاج مفاده أن النساء في مكاتب العمل يشعرون أكثر بالبرودة من الرجال.
ونشرت مجلة "Scientific Reports" الأمريكية الدراسة التي قام بها كل من الخبير توماس باركنسون وزملائه، وذلك من خلال استطلاع رأي موظفي مكاتب العمل.
وركز الباحثون على ردود المشاركين في الاستطلاع حول درجة الحرارة في مكاتب العمل، حيث شارك نحو 39 ألفا وعبر نحو 62% من المستطلعة آراؤهم عن رضاهم عن درجة حرارة الهواء في المكتب.
وأشار استطلاع الرأي أن نحو 76% من النساء يعانون من عدم الراحة بسبب البرد في المكتب في الصيف.
كما تضمن الاستطلاع رأي الرجال بالحرارة المعتمدة في مكاتب العمل، حيث اعتبر نحو 44% رضاهم الكامل عن الأجواء، معتبرين في الوقت نفسه أن أكثرية الرجال يشعرون بالدفء في مكاتب العمل في فصل الشتاء.
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