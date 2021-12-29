https://arabic.sputniknews.com/20211229/الأمن-السوري-يقبض-على-مهربي-مخدرات-أثناء-نقل-شحنة-ضخمة-عبر-الحدود-الأردنية-1054732994.html

الأمن السوري يقبض على مهربي مخدرات أثناء نقل شحنة ضخمة عبر الحدود الأردنية

الأمن السوري يقبض على مهربي مخدرات أثناء نقل شحنة ضخمة عبر الحدود الأردنية

ألقت الأجهزة الأمنية السورية القبض على عدد من مهربي المخدرات أثناء محاولتهم نقل شحنة ضخمة نحو الأراضي الأردنية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T12:26+0000

2021-12-29T12:26+0000

2021-12-29T12:26+0000

العالم العربي

سوريا

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا بأن الجهات المختصة أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة باتجاه الحدود السورية الأردنية.وكشف مصدر أمني في محافظة درعا عن إلقاء القبض على بعض المهربين أثناء القيام بعمليات التهريب، فيما لاذ البعض منهم بالفرار، مؤكدا أن العملية تمت بعد رصد ومتابعة دقيقين لتحركات المهربين، وأن السلطات المختصة تلاحق الفارين.ولفت المصدر بأن الكمية التي تم ضبطها تقدر بمئات الكيلو غرامات من مادة الحشيش المخدر، إضافة لعشرات آلاف الحبوب من مادة الكبتاغون.وكانت الجهات الأمنية السورية العاملة في المنطقة الجنوبية المحاذية للحدود الأردنية، قد أحبطت في الحادي عشر من شهر كانون الحالي محاولة تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة تضم عشرات الكيلو غرامات من مادة الحشيش المخدر ومئات آلاف الحبوب من مادة الكبتاغون، أثناء تنقلها بين المناطق الممتدة بين ريفي درعا الشرقي والسويداء الجنوبي الغربي المحاذيين للحدود السورية الأردنية، وتم إلقاء القبض على عدد من المهربين بعد ملاحقتهم.ولفت المصدر إلى أهمية تعاون جميع الأهالي في تقديم أي معلومات للجهات الأمنية حول عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات مما يسهل العمل فيكما أحبطت الجهات المختصة العاملة في محافظة درعا في الرابع من شهر تشرين الثاني الماضي من إحباط محاولة تهريب531 كيس حشيش كانت موضوعة ضمن صندوق سيارة ومخفية بطبقة من الحديد خلف السيارة ويقدر وزنها بحوالي 133 كغ بوزن 250 غراما للكيس الواحد حيث تمت العملية من خلال تفتيش السيارة بدقة من قبل أحد الحواجز العسكرية في ريف درعا الشمالي حيث كانت السيارة متجهة إلى محافظة السويداء والحدود الأردنية.يذكر أن منطقة الجنوب السوري تشهد بين الحين والآخر العديد من محاولات التهريب للمواد المخدرة والتي غالباً مايتم إحباطها من قبل الجهات المختصة، فيما تهيب الأجهزة الأمنية بضرورة حرص وتعاون المجتمع المحلي والإبلاغ عن أي حالات تعاطي او إتجار للمواد المخدرة، نظرا لخطرها الشديد على المجتمع لا سيما الشباب منهم.

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