الجيش الروسي يرسل طائرتين محملتين بهدايا الميلاد لأطفال الحسكة شرقي سوريا...فيديو

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، أن قاعدة القوات الروسية في مدينة القامشلي، بدأت بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال انطلاقا من مدرسة (الشهيد حزني أدو) للتعليم الأساسي في بلدة الدمخية كبيرة بريف القامشلي.وفي تصريح لمراسل "سبوتنيك"، قال الضابط الكسندر، أحد مسؤولي القوات الروسية العاملة شرقي سوريا أن "قاعدة حميمم، أرسلت طائرة محملة بــ 450 مجموعة من الهدايا والألعاب والتي تم توزيعها على الطلاب والأطفال في بلدة دمخية كبيرة بريف القامشلي بمناسبة أعياد الميلاد وبداية السنة الجديدة 2022م، وذلك من باب إدخال الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال.وتابع بأن القاعدة الروسية في حميميم ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال طائرة آخرى محملة بالهدايا وألعاب الأطفال ليتم توزيعها عليهم في مناطق أخرى، كما سيتم إرسال مواد غذائية ومساعدات إنسانية لتوزيعها على المحتاجين في ريف محافظة الحسكة.بدوره مدير مدرسة الشهيد حزني أدو، المعلم سليمان شيخو، شكر عبر "سبوتنيك" الشعب الروسي والقيادة الروسية والجيش الروسي على عملهم الدؤوب في كافة المجلات العسكرية والسياسية والإنسانية والتي تتركز على الوقوف مع الشعب السوري والجيش السوري في حربهم المستمرة ضد الإرهاب و العمل على التخلص من كل أنواع الاحتلالات.
الجيش الروسي يرسل طائرتين محملتين بهدايا الميلاد لأطفال الحسكة شرقي سوريا
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وزعت القوات الروسية العاملة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، أقصى شمال شرقي سوريا، هدايا وألعاب للأطفال في المدينة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، أن قاعدة القوات الروسية في مدينة القامشلي، بدأت بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال انطلاقا من مدرسة (الشهيد حزني أدو) للتعليم الأساسي في بلدة الدمخية كبيرة بريف القامشلي.
وفي تصريح لمراسل "سبوتنيك"، قال الضابط الكسندر، أحد مسؤولي القوات الروسية العاملة شرقي سوريا أن "قاعدة حميمم، أرسلت طائرة محملة بــ 450 مجموعة من الهدايا والألعاب والتي تم توزيعها على الطلاب والأطفال في بلدة دمخية كبيرة بريف القامشلي بمناسبة أعياد الميلاد وبداية السنة الجديدة 2022م، وذلك من باب إدخال الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال.
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وتابع بأن القاعدة الروسية في حميميم ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال طائرة آخرى محملة بالهدايا وألعاب الأطفال ليتم توزيعها عليهم في مناطق أخرى، كما سيتم إرسال مواد غذائية ومساعدات إنسانية لتوزيعها على المحتاجين في ريف محافظة الحسكة.
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بدوره مدير مدرسة الشهيد حزني أدو، المعلم سليمان شيخو، شكر عبر "سبوتنيك" الشعب الروسي والقيادة الروسية والجيش الروسي على عملهم الدؤوب في كافة المجلات العسكرية والسياسية والإنسانية والتي تتركز على الوقوف مع الشعب السوري والجيش السوري في حربهم المستمرة ضد الإرهاب و العمل على التخلص من كل أنواع الاحتلالات.