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https://arabic.sputniknews.com/20211229/الجيش-الروسي-يرسل-طائرتين-محملتين-بهدايا-الميلاد-لأطفال-الحسكة-شرقي-سوريافيديو-1054726261.html
الجيش الروسي يرسل طائرتين محملتين بهدايا الميلاد لأطفال الحسكة شرقي سوريا...فيديو
الجيش الروسي يرسل طائرتين محملتين بهدايا الميلاد لأطفال الحسكة شرقي سوريا...فيديو
وزعت القوات الروسية العاملة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، أقصى شمال شرقي سوريا، هدايا وألعاب للأطفال في المدينة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T09:24+0000
2021-12-29T09:24+0000
العالم العربي
روسيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، أن قاعدة القوات الروسية في مدينة القامشلي، بدأت بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال انطلاقا من مدرسة (الشهيد حزني أدو) للتعليم الأساسي في بلدة الدمخية كبيرة بريف القامشلي.وفي تصريح لمراسل "سبوتنيك"، قال الضابط الكسندر، أحد مسؤولي القوات الروسية العاملة شرقي سوريا أن "قاعدة حميمم، أرسلت طائرة محملة بــ 450 مجموعة من الهدايا والألعاب والتي تم توزيعها على الطلاب والأطفال في بلدة دمخية كبيرة بريف القامشلي بمناسبة أعياد الميلاد وبداية السنة الجديدة 2022م، وذلك من باب إدخال الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال.وتابع بأن القاعدة الروسية في حميميم ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال طائرة آخرى محملة بالهدايا وألعاب الأطفال ليتم توزيعها عليهم في مناطق أخرى، كما سيتم إرسال مواد غذائية ومساعدات إنسانية لتوزيعها على المحتاجين في ريف محافظة الحسكة.بدوره مدير مدرسة الشهيد حزني أدو، المعلم سليمان شيخو، شكر عبر "سبوتنيك" الشعب الروسي والقيادة الروسية والجيش الروسي على عملهم الدؤوب في كافة المجلات العسكرية والسياسية والإنسانية والتي تتركز على الوقوف مع الشعب السوري والجيش السوري في حربهم المستمرة ضد الإرهاب و العمل على التخلص من كل أنواع الاحتلالات.
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العالم العربي, روسيا

الجيش الروسي يرسل طائرتين محملتين بهدايا الميلاد لأطفال الحسكة شرقي سوريا...فيديو

09:24 GMT 29.12.2021
الجيش الروسي يرسل طائرتين محملتين بهدايا الميلاد لأطفال الحسكة شرقي سوريا
الجيش الروسي يرسل طائرتين محملتين بهدايا الميلاد لأطفال الحسكة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
تابعنا عبر
وزعت القوات الروسية العاملة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، أقصى شمال شرقي سوريا، هدايا وألعاب للأطفال في المدينة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، أن قاعدة القوات الروسية في مدينة القامشلي، بدأت بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال انطلاقا من مدرسة (الشهيد حزني أدو) للتعليم الأساسي في بلدة الدمخية كبيرة بريف القامشلي.
وفي تصريح لمراسل "سبوتنيك"، قال الضابط الكسندر، أحد مسؤولي القوات الروسية العاملة شرقي سوريا أن "قاعدة حميمم، أرسلت طائرة محملة بــ 450 مجموعة من الهدايا والألعاب والتي تم توزيعها على الطلاب والأطفال في بلدة دمخية كبيرة بريف القامشلي بمناسبة أعياد الميلاد وبداية السنة الجديدة 2022م، وذلك من باب إدخال الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال.
الجيش الروسي يرسل طائرتين محملتين بهدايا الميلاد لأطفال الحسكة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
1/1
وتابع بأن القاعدة الروسية في حميميم ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال طائرة آخرى محملة بالهدايا وألعاب الأطفال ليتم توزيعها عليهم في مناطق أخرى، كما سيتم إرسال مواد غذائية ومساعدات إنسانية لتوزيعها على المحتاجين في ريف محافظة الحسكة.
الجيش الروسي يرسل طائرتين محملتين بهدايا الميلاد لأطفال الحسكة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
1/1
بدوره مدير مدرسة الشهيد حزني أدو، المعلم سليمان شيخو، شكر عبر "سبوتنيك" الشعب الروسي والقيادة الروسية والجيش الروسي على عملهم الدؤوب في كافة المجلات العسكرية والسياسية والإنسانية والتي تتركز على الوقوف مع الشعب السوري والجيش السوري في حربهم المستمرة ضد الإرهاب و العمل على التخلص من كل أنواع الاحتلالات.
الجيش الروسي يرسل طائرتين محملتين بهدايا الميلاد لأطفال الحسكة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
1/1
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