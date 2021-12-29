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الخارجية الألمانية: ننسق عن كثب موقفنا بشأن روسيا مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي
الخارجية الألمانية: ننسق عن كثب موقفنا بشأن روسيا مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي إن بلادها تنسق بشكل وثيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا، وتدعم المناقشة بين الاتحاد... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T13:08+0000
2021-12-29T13:08+0000
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وقالت ساسي في تصريحات لها، اليوم الأربعاء:وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا تقيم بشكل إيجابي قرار إجراء محادثات، بشأن الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة، في أوائل كانون الثاني/يناير القادم، وتأمل في إحراز تقدم في هذا الاتجاه؛ لافتا إلى استعداد بلاده لإجرائها على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وأضاف:
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روسيا, العالم, ألمانيا

الخارجية الألمانية: ننسق عن كثب موقفنا بشأن روسيا مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي

13:08 GMT 29.12.2021
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© flickr.com / Caribb
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي إن بلادها تنسق بشكل وثيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا، وتدعم المناقشة بين الاتحاد والولايات المتحدة بهذا الشأن.
وقالت ساسي في تصريحات لها، اليوم الأربعاء:
نحن نجري تنسيقاً وثيقاً ومستمرا للغاية مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي حول الموضوع الروسي، وبالطبع نحن ندعم مناقشة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة (حول هذا الموضوع)، على سبيل المثال، من خلال المعلومات المتبادلة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا تقيم بشكل إيجابي قرار إجراء محادثات، بشأن الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة، في أوائل كانون الثاني/يناير القادم، وتأمل في إحراز تقدم في هذا الاتجاه؛ لافتا إلى استعداد بلاده لإجرائها على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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وأضاف:
نحن مستعدون لمناقشة هذا على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وآمل أن يسمح لنا هذا الرد الإيجابي الأول، والإعلان عن بدء العمل المحتمل، في أوائل كانون الثاني/يناير، بالمضي قدما.
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