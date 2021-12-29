https://arabic.sputniknews.com/20211229/الخارجية-الألمانية-ننسق-عن-كثب-موقفنا-بشأن-روسيا-مع-الشركاء-في-الاتحاد-الأوروبي-1054736022.html

الخارجية الألمانية: ننسق عن كثب موقفنا بشأن روسيا مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي

الخارجية الألمانية: ننسق عن كثب موقفنا بشأن روسيا مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي إن بلادها تنسق بشكل وثيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا، وتدعم المناقشة بين الاتحاد... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T13:08+0000

2021-12-29T13:08+0000

2021-12-29T13:08+0000

روسيا

العالم

ألمانيا

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وقالت ساسي في تصريحات لها، اليوم الأربعاء:وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا تقيم بشكل إيجابي قرار إجراء محادثات، بشأن الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة، في أوائل كانون الثاني/يناير القادم، وتأمل في إحراز تقدم في هذا الاتجاه؛ لافتا إلى استعداد بلاده لإجرائها على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وأضاف:

https://arabic.sputniknews.com/20211226/بوتين-قد-يكون-رد-روسيا-على-توسع-الناتو-شرقا-مختلفا-للغاية-1054568337.html

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