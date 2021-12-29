https://arabic.sputniknews.com/20211229/الخارجية-الإيرانية-الكيان-الصهيوني-رسم-أمنه-في-ظل-انعدام-الأمن-بالمنطقة--1054743622.html

الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني رسم أمنه في ظل انعدام الأمن بالمنطقة

الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني رسم أمنه في ظل انعدام الأمن بالمنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأربعاء، إن قادة الكيان الصهيوني لا يهتمون باستقرار وأمن وهدوء المنطقة، ورسموا أمنهم في ظل... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T16:07+0000

2021-12-29T16:07+0000

2021-12-29T16:07+0000

أخبار العالم العربي

سوريا

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054692535_0:92:1773:1089_1920x0_80_0_0_6c097cf200c522adfc2f55cf6cbbd605.jpg

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن خطيب زادة استنكر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، خاصة مع إعادة استهداف مستودعات الغذاء والدواء في ميناء اللاذقية.وأكد خطيب زادة أن قادة إسرائيل رسموا أمنهم في ظل انعدام الأمن وعدم الاستقرار بالمنطقة، وعبر الاعتداءات المتكررة على السوريين، وذلك بدعاوى كاذبة دون أي أساس، مشيرا إلى أنهم انتهكوا جميع القوانين والأنظمة والمعايير الدولية.وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن قيام إسرائيل بالاعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة يعد انتهاكا واضحا لسيادة هذا البلد، كما أنه عمل عدواني ومثال واضح على استفزاز النظام، والذي يهدف إلى نشر الفوضى في المنطقة، لافتا إلى أن العمليات العسكرية في الأراضي السوري هي أعمال غير إنسانية وغير أخلاقية.وطالب خطيب زادة بالدفاع المشروع والمتبادل ضد أفعال المعتدين، بدعوى أنه حق للحكومة والأمة الصامدة في سوريا، داعيا الدول والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، والتي يعتبرها تعارض السلام والأمن الإقليميين للخطر.وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على أن الصمت في وجه مثل هذا السلوك العدواني الإسرائيلي سيكون حافزا وضوءا أخضر في مواصلة أعماله العدوانية.وكانت ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري، فجر أمس الثلاثاء "هدفاً لعدوان جوي إسرائيلي برشقات صواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، أسفر عن وقوع أضرار مادية فادحة في الميناء والممتلكات العامة والخاصة وأدى إلى تحطم زجاج ستة منازل في حي الكورنيش الغربي المحاذي للميناء ومشفى الندى ونادي صف الضباط وواجهات المحال التجارية والسيارات الخاصة".

https://arabic.sputniknews.com/20211228/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عدد-الأهداف-التي-ضربها-في-سوريا-1054712636.html

سوريا

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم العربي, سوريا, إيران