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https://arabic.sputniknews.com/20211229/الخارجية-الإيرانية-الكيان-الصهيوني-رسم-أمنه-في-ظل-انعدام-الأمن-بالمنطقة--1054743622.html
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني رسم أمنه في ظل انعدام الأمن بالمنطقة
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني رسم أمنه في ظل انعدام الأمن بالمنطقة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأربعاء، إن قادة الكيان الصهيوني لا يهتمون باستقرار وأمن وهدوء المنطقة، ورسموا أمنهم في ظل... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T16:07+0000
2021-12-29T16:07+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن خطيب زادة استنكر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، خاصة مع إعادة استهداف مستودعات الغذاء والدواء في ميناء اللاذقية.وأكد خطيب زادة أن قادة إسرائيل رسموا أمنهم في ظل انعدام الأمن وعدم الاستقرار بالمنطقة، وعبر الاعتداءات المتكررة على السوريين، وذلك بدعاوى كاذبة دون أي أساس، مشيرا إلى أنهم انتهكوا جميع القوانين والأنظمة والمعايير الدولية.وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن قيام إسرائيل بالاعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة يعد انتهاكا واضحا لسيادة هذا البلد، كما أنه عمل عدواني ومثال واضح على استفزاز النظام، والذي يهدف إلى نشر الفوضى في المنطقة، لافتا إلى أن العمليات العسكرية في الأراضي السوري هي أعمال غير إنسانية وغير أخلاقية.وطالب خطيب زادة بالدفاع المشروع والمتبادل ضد أفعال المعتدين، بدعوى أنه حق للحكومة والأمة الصامدة في سوريا، داعيا الدول والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، والتي يعتبرها تعارض السلام والأمن الإقليميين للخطر.وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على أن الصمت في وجه مثل هذا السلوك العدواني الإسرائيلي سيكون حافزا وضوءا أخضر في مواصلة أعماله العدوانية.وكانت ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري، فجر أمس الثلاثاء "هدفاً لعدوان جوي إسرائيلي برشقات صواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، أسفر عن وقوع أضرار مادية فادحة في الميناء والممتلكات العامة والخاصة وأدى إلى تحطم زجاج ستة منازل في حي الكورنيش الغربي المحاذي للميناء ومشفى الندى ونادي صف الضباط وواجهات المحال التجارية والسيارات الخاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عدد-الأهداف-التي-ضربها-في-سوريا-1054712636.html
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أخبار العالم العربي, سوريا, إيران

الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني رسم أمنه في ظل انعدام الأمن بالمنطقة

16:07 GMT 29.12.2021
© Sputnik . Monzer Saidأضرار القصف الإسرائيلي في ميناء اللاذقية، سوريا 28 ديسمبر 2021
أضرار القصف الإسرائيلي في ميناء اللاذقية، سوريا 28 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . Monzer Said
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأربعاء، إن قادة الكيان الصهيوني لا يهتمون باستقرار وأمن وهدوء المنطقة، ورسموا أمنهم في ظل انعدام الأمن وعدم الاستقرار بالمنطقة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن خطيب زادة استنكر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، خاصة مع إعادة استهداف مستودعات الغذاء والدواء في ميناء اللاذقية.
مرتفعات هضبة الجولان، الحدود بين سوريا و إسرائيل، 25 مارس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأهداف التي ضربها في سوريا
أمس, 17:00 GMT
وأكد خطيب زادة أن قادة إسرائيل رسموا أمنهم في ظل انعدام الأمن وعدم الاستقرار بالمنطقة، وعبر الاعتداءات المتكررة على السوريين، وذلك بدعاوى كاذبة دون أي أساس، مشيرا إلى أنهم انتهكوا جميع القوانين والأنظمة والمعايير الدولية.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن قيام إسرائيل بالاعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة يعد انتهاكا واضحا لسيادة هذا البلد، كما أنه عمل عدواني ومثال واضح على استفزاز النظام، والذي يهدف إلى نشر الفوضى في المنطقة، لافتا إلى أن العمليات العسكرية في الأراضي السوري هي أعمال غير إنسانية وغير أخلاقية.
وطالب خطيب زادة بالدفاع المشروع والمتبادل ضد أفعال المعتدين، بدعوى أنه حق للحكومة والأمة الصامدة في سوريا، داعيا الدول والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، والتي يعتبرها تعارض السلام والأمن الإقليميين للخطر.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على أن الصمت في وجه مثل هذا السلوك العدواني الإسرائيلي سيكون حافزا وضوءا أخضر في مواصلة أعماله العدوانية.
وكانت ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري، فجر أمس الثلاثاء "هدفاً لعدوان جوي إسرائيلي برشقات صواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، أسفر عن وقوع أضرار مادية فادحة في الميناء والممتلكات العامة والخاصة وأدى إلى تحطم زجاج ستة منازل في حي الكورنيش الغربي المحاذي للميناء ومشفى الندى ونادي صف الضباط وواجهات المحال التجارية والسيارات الخاصة".
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