https://arabic.sputniknews.com/20211229/الخارجية-الروسية-الوباء-أدى-إلى-تسريع-استخدام-الإرهابيين-لتكنولوجيا-الدعاية-والتجنيد-1054725972.html

الخارجية الروسية: الوباء أدى إلى تسريع استخدام الإرهابيين لتكنولوجيا الدعاية والتجنيد

الخارجية الروسية: الوباء أدى إلى تسريع استخدام الإرهابيين لتكنولوجيا الدعاية والتجنيد

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء، أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تسريع استخدام الإرهابيين تقنيات جديدة للدعاية والتجنيد. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T09:20+0000

2021-12-29T09:20+0000

2021-12-29T09:20+0000

روسيا

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وقال سيرومولوتوف، لوكالة "سبوتنيك": " يستخدم الإرهابيون بشكل متزايد التقنيات الجديدة للترويج للدعاية وتجنيد مؤيدين جدد وتمويل الأنشطة الإرهابية، أدت جائحة فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من تداعيات في شكل قيود وتقليص في النشاط الاجتماعي، إلى تسريع هذه العملية".وأضاف أن "سبب اهتمام المجرمين بالإنترنت هو إخفاء الهوية وسهولة الاستخدام".ووفقا له، فإن "معظم الدول بما في ذلك روسيا، وعلى سبيل المثال، الصين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تسير على طريق تشديد تشريعاتها الوطنية في مجال مكافحة المحتوى غير القانوني على الإنترنت".واختتم نائب وزير الخارجية الروسي بالقول: "يجري بناء أدوات عملية لمنع وإزالة مثل هذه المواد. وفي روسيا، تقوم بهذا الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روس كومنادزور"".

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