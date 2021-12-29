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الخارجية الروسية: الوباء أدى إلى تسريع استخدام الإرهابيين لتكنولوجيا الدعاية والتجنيد
الخارجية الروسية: الوباء أدى إلى تسريع استخدام الإرهابيين لتكنولوجيا الدعاية والتجنيد
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء، أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تسريع استخدام الإرهابيين تقنيات جديدة للدعاية والتجنيد. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T09:20+0000
2021-12-29T09:20+0000
روسيا
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وقال سيرومولوتوف، لوكالة "سبوتنيك": " يستخدم الإرهابيون بشكل متزايد التقنيات الجديدة للترويج للدعاية وتجنيد مؤيدين جدد وتمويل الأنشطة الإرهابية، أدت جائحة فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من تداعيات في شكل قيود وتقليص في النشاط الاجتماعي، إلى تسريع هذه العملية".وأضاف أن "سبب اهتمام المجرمين بالإنترنت هو إخفاء الهوية وسهولة الاستخدام".ووفقا له، فإن "معظم الدول بما في ذلك روسيا، وعلى سبيل المثال، الصين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تسير على طريق تشديد تشريعاتها الوطنية في مجال مكافحة المحتوى غير القانوني على الإنترنت".واختتم نائب وزير الخارجية الروسي بالقول: "يجري بناء أدوات عملية لمنع وإزالة مثل هذه المواد. وفي روسيا، تقوم بهذا الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روس كومنادزور"".
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الخارجية الروسية: الوباء أدى إلى تسريع استخدام الإرهابيين لتكنولوجيا الدعاية والتجنيد

09:20 GMT 29.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء، أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تسريع استخدام الإرهابيين تقنيات جديدة للدعاية والتجنيد.
وقال سيرومولوتوف، لوكالة "سبوتنيك": " يستخدم الإرهابيون بشكل متزايد التقنيات الجديدة للترويج للدعاية وتجنيد مؤيدين جدد وتمويل الأنشطة الإرهابية، أدت جائحة فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من تداعيات في شكل قيود وتقليص في النشاط الاجتماعي، إلى تسريع هذه العملية".
وأضاف أن "سبب اهتمام المجرمين بالإنترنت هو إخفاء الهوية وسهولة الاستخدام".

وأوضح سيرومولوتوف أنه "مقابل رسوم رمزية نسبيًا، يمكن الوصول بسهولة إلى عدة ملايين من الجمهور في مختلف بلدان العالم وسرعة عالية في نشر المعلومات. وهجمات القرصنة، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى سرقة البيانات السرية، بما فيها البيانات الشخصية، والمعلومات المصرفية، وتتم عبر الإنترنت. وإلى آخره ".

ووفقا له، فإن "معظم الدول بما في ذلك روسيا، وعلى سبيل المثال، الصين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تسير على طريق تشديد تشريعاتها الوطنية في مجال مكافحة المحتوى غير القانوني على الإنترنت".
واختتم نائب وزير الخارجية الروسي بالقول: "يجري بناء أدوات عملية لمنع وإزالة مثل هذه المواد. وفي روسيا، تقوم بهذا الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روس كومنادزور"".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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