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https://arabic.sputniknews.com/20211229/الخارجية-الروسية-طالبان-تفتقر-للكفاءة-في-إدارة-أفغانستان-وجبهة-المقاومة-افتراضية-1054738214.html
الخارجية الروسية: طالبان تفتقر للكفاءة في إدارة أفغانستان وجبهة المقاومة افتراضية
الخارجية الروسية: طالبان تفتقر للكفاءة في إدارة أفغانستان وجبهة المقاومة افتراضية
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الثاني لشؤون دول آسيا في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الأربعاء، أن "طالبان" [منظمة... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T14:06+0000
2021-12-29T14:06+0000
أخبار أفغانستان اليوم
طالبان
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موسكو- سبوتنيك. وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": بينما لا يمكن القول إن جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود الابن، تشكل تهديدا لطالبان، بل إنها "حركة افتراضية". وأوضح: "في الوقت الحالي، هذه حركة افتراضية (المقاومة). نحن نتفهم تماما مشاعرهم وتطلعاتهم، لكنها تحمل طابعاً افتراضيا بشكل أكبر".وأشار إلى أن مقاتلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) هم فقط من يشكل حتى الآن تهديدا خطيرا لطالبان.وأضاف كابولوف: "للأسف، يتزايد عددهم، لكن طالبان، مع تكبدها خسائر كبيرة، ما زالت تقمع هذه الحركة الإرهابية الدولية بشكل فعال. إنها الأخطر بالنسبة لطالبان. ولكن بما أن داعش لا تزال منظمة إرهابية غريبة ودخيلة، فهي كذلك ليس لديها قاعدة اجتماعية واسعة. قد يكون لديها موارد مالية لتجنيد الناس في صفوفها. لكنهم ليسوا بلا حدود، مع كل رغباتهم. يمكنهم فقط التدمير، وهم غير قادرين على إنشاء أي شيء".وشدد على أنه من الضروري أن نرى كيف سيتطور الوضع في أفغانستان هذا الشتاء؛ موضحاً أنه "إذا أدى الجوع والبرد إلى تفاقم الوضع الاجتماعي الداخلي، فبالطبع ستنشأ حركات احتجاجية وما إلى ذلك. وستحتاج طالبان إلى الانخراط بجدية في حكم البلاد ومراعاة آراء مواطني هذا البلد. وهذا يمكن أن يدفعهم أيضا إلى إظهار قدر أكبر من المرونة السياسية فيما يتعلق بالشمول والشمول العرقي السياسي".واختتم بالقول: "من وقت لآخر ...يبدؤون في دعوة المتخصصين الأفغان للعودة. نحن لا نتحدث عن هؤلاء الشباب اللصوص الذين جاؤوا من الولايات المتحدة وأوروبا للسرقة مع الحكومة؛ لا، نحن نتحدث عن أفغان وطنيين عاديين ومتخصصين وشباب يريدون خدمة وطنهم. سيتعين على طالبان تهيئة ظروف مريحة لهم حتى يتمكنوا من مساعدتهم في إدارة البلاد والاقتصاد في المقام الأول. للقيام بذلك، سيتعين على طالبان خلق بيئة اجتماعية وسياسية مريحة، وها نحن نعود مرة أخرى إلى الشمولية".وكانت طالبان أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي طالبان العاصمة.ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي طالبان بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وبعد استيلاء "طالبان" على السلطة واجهت تحديات اقتصادية بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني؛ وتزايد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي.
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أخبار أفغانستان اليوم, طالبان

الخارجية الروسية: طالبان تفتقر للكفاءة في إدارة أفغانستان وجبهة المقاومة افتراضية

14:06 GMT 29.12.2021
© REUTERS / Zohra Bensemraمقاتل من طالبان يشير إلى زميل له وهو يقف عند مدخل مدرسة في كابول، أفغانستان، 25 أكتوبر 2021
مقاتل من طالبان يشير إلى زميل له وهو يقف عند مدخل مدرسة في كابول، أفغانستان، 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Zohra Bensemra
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أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الثاني لشؤون دول آسيا في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الأربعاء، أن "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي] تفتقر للكفاءة في إدارة شؤون أفغانستان.
موسكو- سبوتنيك. وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": بينما لا يمكن القول إن جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود الابن، تشكل تهديدا لطالبان، بل إنها "حركة افتراضية".
وأوضح: "في الوقت الحالي، هذه حركة افتراضية (المقاومة). نحن نتفهم تماما مشاعرهم وتطلعاتهم، لكنها تحمل طابعاً افتراضيا بشكل أكبر".
وأشار إلى أن مقاتلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) هم فقط من يشكل حتى الآن تهديدا خطيرا لطالبان.
وأضاف كابولوف: "للأسف، يتزايد عددهم، لكن طالبان، مع تكبدها خسائر كبيرة، ما زالت تقمع هذه الحركة الإرهابية الدولية بشكل فعال. إنها الأخطر بالنسبة لطالبان. ولكن بما أن داعش لا تزال منظمة إرهابية غريبة ودخيلة، فهي كذلك ليس لديها قاعدة اجتماعية واسعة. قد يكون لديها موارد مالية لتجنيد الناس في صفوفها. لكنهم ليسوا بلا حدود، مع كل رغباتهم. يمكنهم فقط التدمير، وهم غير قادرين على إنشاء أي شيء".
وشدد على أنه من الضروري أن نرى كيف سيتطور الوضع في أفغانستان هذا الشتاء؛ موضحاً أنه "إذا أدى الجوع والبرد إلى تفاقم الوضع الاجتماعي الداخلي، فبالطبع ستنشأ حركات احتجاجية وما إلى ذلك. وستحتاج طالبان إلى الانخراط بجدية في حكم البلاد ومراعاة آراء مواطني هذا البلد. وهذا يمكن أن يدفعهم أيضا إلى إظهار قدر أكبر من المرونة السياسية فيما يتعلق بالشمول والشمول العرقي السياسي".

وأشار كابولوف، في الوقت نفسه، إلى أن طالبان، على الرغم من أنها تغيرت أيديولوجيا وسياسيا، لكنها تحكم البلاد "بغير كفاءة، ببساطة بشكل سيء إذا صح التعبير - ليس لديهم موظفين".

واختتم بالقول: "من وقت لآخر ...يبدؤون في دعوة المتخصصين الأفغان للعودة. نحن لا نتحدث عن هؤلاء الشباب اللصوص الذين جاؤوا من الولايات المتحدة وأوروبا للسرقة مع الحكومة؛ لا، نحن نتحدث عن أفغان وطنيين عاديين ومتخصصين وشباب يريدون خدمة وطنهم. سيتعين على طالبان تهيئة ظروف مريحة لهم حتى يتمكنوا من مساعدتهم في إدارة البلاد والاقتصاد في المقام الأول. للقيام بذلك، سيتعين على طالبان خلق بيئة اجتماعية وسياسية مريحة، وها نحن نعود مرة أخرى إلى الشمولية".
وكانت طالبان أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي طالبان العاصمة.
ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي طالبان بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وبعد استيلاء "طالبان" على السلطة واجهت تحديات اقتصادية بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني؛ وتزايد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي.
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