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الخارجية الروسية: نشر الناتو منظومات أسلحة ضاربة في جورجيا هو "خط أحمر" لموسكو
الخارجية الروسية: نشر الناتو منظومات أسلحة ضاربة في جورجيا هو "خط أحمر" لموسكو
شدد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أن نشر الناتو لمنظومات أسلحة ضاربة في جورجيا سيشكل تهديدًا مباشرا لروسيا وحلفائها، مؤكدا... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:14+0000
2021-12-29T11:14+0000
روسيا
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وقال رودنكو: "يعتبر انضمام جورجيا إلى الناتو ونشر أنظمة الأسلحة الهجومية على أراضيها "خطا أحمر" بالنسبة لنا، لأن مثل هذه الأعمال ستغير بشكل جذري المواقع العسكرية والسياسية للقوات في جنوب القوقاز وستشكل تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا في المنطقة".وأعلن حلف الناتو والولايات المتحدة في وقت سابق، أنه سيتم عقد مفاوضات أمنية مع روسيا، لمناقشة مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو، وكذلك شواغل واشنطن والغرب إزاء "الأنشطة الروسية" في المنطقة.وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بصفته رئيس مجلس روسيا-الناتو، قرر عقد المجلس في 12 كانون الثاني/يناير 2022 لمناقشة الأزمة الأوكرانية.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/لافروف-ينسف-احتمالية-انضمام-روسيا-للناتو-1054660949.html
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الخارجية الروسية: نشر الناتو منظومات أسلحة ضاربة في جورجيا هو "خط أحمر" لموسكو

11:14 GMT 29.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov
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شدد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أن نشر الناتو لمنظومات أسلحة ضاربة في جورجيا سيشكل تهديدًا مباشرا لروسيا وحلفائها، مؤكدا أن هذا بالنسبة لموسكو "خط أحمر".
وقال رودنكو: "يعتبر انضمام جورجيا إلى الناتو ونشر أنظمة الأسلحة الهجومية على أراضيها "خطا أحمر" بالنسبة لنا، لأن مثل هذه الأعمال ستغير بشكل جذري المواقع العسكرية والسياسية للقوات في جنوب القوقاز وستشكل تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا في المنطقة".
وأعلن حلف الناتو والولايات المتحدة في وقت سابق، أنه سيتم عقد مفاوضات أمنية مع روسيا، لمناقشة مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها موسكو، وكذلك شواغل واشنطن والغرب إزاء "الأنشطة الروسية" في المنطقة.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
لافروف ينسف احتمالية انضمام روسيا للناتو
27 ديسمبر, 11:45 GMT
وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بصفته رئيس مجلس روسيا-الناتو، قرر عقد المجلس في 12 كانون الثاني/يناير 2022 لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
ريابكوف: على روسيا وضع حد لزحف الناتو نحو الشرق
27 ديسمبر, 09:17 GMT
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