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الداخلية الكويتية تعلن قرارا طال انتظاره يخص الوافدين
الداخلية الكويتية تعلن قرارا طال انتظاره يخص الوافدين
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، قرارا يتعلق برخص القيادة الخاصة بالنسبة للوافدين إلى البلاد، والذي طال انتظاره منذ شهور. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T16:26+0000
2021-12-29T16:26+0000
أخبار الكويت
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وأعادت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم، تشغيل خدمة تجديد رخص القيادة للوافدين "أونلاين"، بحسب ما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية.ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن بعد الإدارة العامة للمرور، كانت قد أوقفت التجديد للوافدين سواء عن طريق الموقع أو الحضور الشخصي، وسمحت به "أونلاين" فقط للمواطنين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية.وقالت المصادر إن "تلك الخطوة تأتي لتنظيم إجراءات استخراج وتجديد رخص قيادة الوافدين، والتأكد من مطابقتهم للشروط المحددة لمنح رخص القيادة".وأشارت المصادر إلى أنه تم الربط مع جهات عدة لمنع التلاعب أو التزوير لبعض الحالات.وأوضحت أنه أصبح الآن في إمكان الوافدين للكويت، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور والقيام بتجديد رخص القيادة الخاصة بهم، قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها بكل سهولة ويسر، وفقا الشروط واللوائح المطبقة.وكانت وسائل التواصل الاجتماعي الكويتية قد امتلأت بأخبار مفادها أن الوزارة بصدد سحب وإيقاف رخص القيادة للوافدين داخل الكويت.وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أنها بصدد دراسة عدد من الاقتراحات الجديدة، التي سيتم من خلالها إقرار آلية جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين.وقالت إن وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف، قد ترأس اجتماعاً مع قيادات قطاع المرور "استعرض خلاله عددا من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للوافدين".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/الداخلية-الكويتية-تصدر-بيانا-يخص-الوافدين-1054299317.html
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أخبار الكويت

الداخلية الكويتية تعلن قرارا طال انتظاره يخص الوافدين

16:26 GMT 29.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
 صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، قرارا يتعلق برخص القيادة الخاصة بالنسبة للوافدين إلى البلاد، والذي طال انتظاره منذ شهور.
وأعادت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم، تشغيل خدمة تجديد رخص القيادة للوافدين "أونلاين"، بحسب ما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية.
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
الداخلية الكويتية تصدر بيانا يخص الوافدين
18 ديسمبر, 11:52 GMT
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن بعد الإدارة العامة للمرور، كانت قد أوقفت التجديد للوافدين سواء عن طريق الموقع أو الحضور الشخصي، وسمحت به "أونلاين" فقط للمواطنين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية.
وقالت المصادر إن "تلك الخطوة تأتي لتنظيم إجراءات استخراج وتجديد رخص قيادة الوافدين، والتأكد من مطابقتهم للشروط المحددة لمنح رخص القيادة".
وأشارت المصادر إلى أنه تم الربط مع جهات عدة لمنع التلاعب أو التزوير لبعض الحالات.
وأوضحت أنه أصبح الآن في إمكان الوافدين للكويت، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور والقيام بتجديد رخص القيادة الخاصة بهم، قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها بكل سهولة ويسر، وفقا الشروط واللوائح المطبقة.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي الكويتية قد امتلأت بأخبار مفادها أن الوزارة بصدد سحب وإيقاف رخص القيادة للوافدين داخل الكويت.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أنها بصدد دراسة عدد من الاقتراحات الجديدة، التي سيتم من خلالها إقرار آلية جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين.
وقالت إن وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف، قد ترأس اجتماعاً مع قيادات قطاع المرور "استعرض خلاله عددا من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للوافدين".
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