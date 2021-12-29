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الرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو 2022
الرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو 2022
أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون وقع، اليوم الأربعاء، مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار من العام المقبل. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:56+0000
2021-12-29T12:19+0000
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وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو للمقيمين.وأضافت: "وفي 12 مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي 6 و8 مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية".يأتي ذلك على الرغم من إعداد مجلس النواب قانونا، رفضه عون في وقت سابق، لتقريب الانتخابات إلى آذار/مارس القادم.وأمس الثلاثاء، وقع وزير الداخلية بسام مولوي على نفس المرسوم.وأعلن مكتب مولوي في بيان أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية. وأوضح أن ذلك يأتي التزاماً بما تم التعهد به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح للانتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/دعوة-للحوار-الوطني-هل-تنقذ-مبادرة-عون-لبنان-من-الانهيار؟-1054717883.html
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الرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو 2022

11:56 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 12:19 GMT 29.12.2021)
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Dalati Nohra
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أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون وقع، اليوم الأربعاء، مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار من العام المقبل.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو للمقيمين.
وأضافت: "وفي 12 مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي 6 و8 مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية".
يأتي ذلك على الرغم من إعداد مجلس النواب قانونا، رفضه عون في وقت سابق، لتقريب الانتخابات إلى آذار/مارس القادم.
وأمس الثلاثاء، وقع وزير الداخلية بسام مولوي على نفس المرسوم.
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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أمس, 20:48 GMT
وأعلن مكتب مولوي في بيان أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية.
وأوضح أن ذلك يأتي التزاماً بما تم التعهد به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح للانتخابات.
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