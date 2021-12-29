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https://arabic.sputniknews.com/20211229/الرئيس-اللبناني-يوقع-مرسوما-لإجراء-الانتخابات-البرلمانية-في-15-مايو-المقبل-1054731921.html
الرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو 2022
الرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو 2022
أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون وقع، اليوم الأربعاء، مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار من العام المقبل. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:56+0000
2021-12-29T11:56+0000
2021-12-29T12:19+0000
لبنان
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وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو للمقيمين.وأضافت: "وفي 12 مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي 6 و8 مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية".يأتي ذلك على الرغم من إعداد مجلس النواب قانونا، رفضه عون في وقت سابق، لتقريب الانتخابات إلى آذار/مارس القادم.وأمس الثلاثاء، وقع وزير الداخلية بسام مولوي على نفس المرسوم.وأعلن مكتب مولوي في بيان أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية. وأوضح أن ذلك يأتي التزاماً بما تم التعهد به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح للانتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/دعوة-للحوار-الوطني-هل-تنقذ-مبادرة-عون-لبنان-من-الانهيار؟-1054717883.html
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لبنان, أخبار لبنان
الرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو 2022 11:56 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 12:19 GMT 29.12.2021)
أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون وقع، اليوم الأربعاء، مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار من العام المقبل.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو للمقيمين.
وأضافت: "وفي 12 مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي 6 و8 مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية".
يأتي ذلك على الرغم من إعداد مجلس النواب قانونا، رفضه عون في وقت سابق، لتقريب الانتخابات إلى آذار/مارس القادم.
وأمس الثلاثاء،
وقع وزير الداخلية بسام مولوي
على نفس المرسوم.
وأعلن مكتب مولوي في بيان أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية.
وأوضح أن ذلك يأتي التزاماً بما تم التعهد به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الاستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح للانتخابات.