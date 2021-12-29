تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211229/السعودية-تصدر-تنويها-لمواطنيها-في-دبي-1054745373.html
السعودية تصدر تنويها لمواطنيها في دبي
السعودية تصدر تنويها لمواطنيها في دبي
أصدرت القنصلية السعودية في إمارة دبي، اليوم الأربعاء، تنويها جديدا لمواطنيها المقيمين هناك، بشأن أيام الدوام الرسمي الجديدة. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T16:55+0000
2021-12-29T16:55+0000
العالم العربي
دبي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050147718_0:82:1568:964_1920x0_80_0_0_7f1ba7401c4a3f995d2c8af9136f8c73.jpg
ونشرت القنصلية العامة في دبي تنويها لجميع المواطنين والمواطنات يقضي بأنه من بداية شهر يناير/كانون الثاني 2022، ستكون أيام الدوام الرسمي الجديدة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.ويفترض أن تكون ساعات الدوام الرسمي الجديدة في إمارة دبي، بداية من يوم الاثنين المقبل، الموافق 3 يناير 2022، وهو نظام العمل الأسبوعي الذي تم اعتماده مؤخرا في الإمارة، على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.وستكون ساعات العمل الرسمي في إمارة دبي، من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 3:30 مساء، وذلك من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050147718_88:0:1481:1045_1920x0_80_0_0_bd64c77cf51280f4acaa4bc4394232fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, دبي, السعودية

السعودية تصدر تنويها لمواطنيها في دبي

16:55 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
تابعنا عبر
أصدرت القنصلية السعودية في إمارة دبي، اليوم الأربعاء، تنويها جديدا لمواطنيها المقيمين هناك، بشأن أيام الدوام الرسمي الجديدة.
ونشرت القنصلية العامة في دبي تنويها لجميع المواطنين والمواطنات يقضي بأنه من بداية شهر يناير/كانون الثاني 2022، ستكون أيام الدوام الرسمي الجديدة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.
ويفترض أن تكون ساعات الدوام الرسمي الجديدة في إمارة دبي، بداية من يوم الاثنين المقبل، الموافق 3 يناير 2022، وهو نظام العمل الأسبوعي الذي تم اعتماده مؤخرا في الإمارة، على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
وستكون ساعات العمل الرسمي في إمارة دبي، من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 3:30 مساء، وذلك من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:01 GMTإعلام: الرئيس الفلسطيني وضع شرطا لتراجع بلاده عن خطواتها ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
17:48 GMTمصادر: مرشح الكويت لمنصب الأمين العام لـ"أوبك" يحظى بتأييد واسع
17:37 GMTالمتحدث باسم الرئاسة الروسية يؤكد إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن مساء الغد
17:33 GMTمصدر ليبي: التأخر في إعلان مبادرة المجلس الرئاسي يعود لمناقشتها مع الأطراف الليبية
17:01 GMTتنسيقية تيار الثورة السودانية تكشف لـ"سبوتنيك" خطط الحراك بعد تظاهرات الغد
16:58 GMTالنائب العام الليبي يأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا على خلفية فساد مالي
16:55 GMTالسعودية تصدر تنويها لمواطنيها في دبي
16:52 GMTتونس... نجل السبسي يعلق على فتح تحقيق في وفاة والده
16:42 GMTذئب يتجول في شوارع مدينة بلجيكية... فيديو
16:39 GMTمسلحون ينهبون مساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة في دارفور
16:37 GMTالأمم المتحدة: وصول 12.4 مليون جرعة لقاح مضاد لشلل الأطفال إلى اليمن
16:37 GMTعملية نوعية تقوم بها الجمركية البحرية في دبي
16:34 GMTإعلام: إسرائيل تعتزم مواصلة غاراتها على سوريا واستهداف برنامج إيران النووي في 2022
16:32 GMTقائد سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في تدريب "في عمق العدو"
16:26 GMTالداخلية الكويتية تعلن قرارا طال انتظاره يخص الوافدين
16:20 GMTالعالم يسجل مستوى قياسيا من إصابات كورونا وسط تحذيرات بشأن "أوميكرون"
16:19 GMTما هي قدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية؟
16:07 GMTالخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني رسم أمنه في ظل انعدام الأمن بالمنطقة
16:04 GMTتركيا تعلن تحييد 9 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق
15:42 GMTشركة دفاعية تركية تشارك في بناء مدن ذكية بمنطقة قره باغ المتنازع عليها