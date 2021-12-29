السعودية تصدر تنويها لمواطنيها في دبي

ونشرت القنصلية العامة في دبي تنويها لجميع المواطنين والمواطنات يقضي بأنه من بداية شهر يناير/كانون الثاني 2022، ستكون أيام الدوام الرسمي الجديدة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.ويفترض أن تكون ساعات الدوام الرسمي الجديدة في إمارة دبي، بداية من يوم الاثنين المقبل، الموافق 3 يناير 2022، وهو نظام العمل الأسبوعي الذي تم اعتماده مؤخرا في الإمارة، على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.وستكون ساعات العمل الرسمي في إمارة دبي، من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 3:30 مساء، وذلك من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة.
أصدرت القنصلية السعودية في إمارة دبي، اليوم الأربعاء، تنويها جديدا لمواطنيها المقيمين هناك، بشأن أيام الدوام الرسمي الجديدة.
ونشرت القنصلية العامة في دبي تنويها لجميع المواطنين والمواطنات يقضي بأنه من بداية شهر يناير/كانون الثاني 2022، ستكون أيام الدوام الرسمي الجديدة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.
تود القنصلية العامة إحاطة كافة المواطنين والمواطنات بأنه ابتداءً من تاريخ ٣ يناير ٢٠٢٢م ستكون أيام الدوام الرسمي الجديدة من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، وفي حالات الطوارئ يمكنكم الاتصال على جوال شؤون السعوديين 971504522258+