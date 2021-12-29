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السعودية تضبط أكثر من مليون قرص إمفيتامين في طرود قهوة... فيديو
السعودية تضبط أكثر من مليون قرص إمفيتامين في طرود قهوة... فيديو
نجحت السلطات في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من ضبط أكثر من مليون قرص إمفيتامين مخبأة في طرود قهوة. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T13:09+0000
2021-12-29T13:09+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ضبط (1,070,000) قرص إمفيتامين تم تهريبها إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة، والقبض على مستقبليها.وكشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة التهريب والترويج للأقراض المخدرة.وأضاف أن عملية الضبط جاءت ذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وأشار النجيدي إلى أنه تم القبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم 6 أشخاص، منهم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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أخبار السعودية اليوم

السعودية تضبط أكثر من مليون قرص إمفيتامين في طرود قهوة... فيديو

13:09 GMT 29.12.2021
© flickr.com / UK Ministry of Defenceتهريب المخدرات
تهريب المخدرات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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نجحت السلطات في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من ضبط أكثر من مليون قرص إمفيتامين مخبأة في طرود قهوة.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ضبط (1,070,000) قرص إمفيتامين تم تهريبها إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة، والقبض على مستقبليها.
وكشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة التهريب والترويج للأقراض المخدرة.
وأضاف أن عملية الضبط جاءت ذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأشار النجيدي إلى أنه تم القبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم 6 أشخاص، منهم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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