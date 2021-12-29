السعودية تضبط أكثر من مليون قرص إمفيتامين في طرود قهوة... فيديو

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ضبط (1,070,000) قرص إمفيتامين تم تهريبها إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة، والقبض على مستقبليها.وكشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة التهريب والترويج للأقراض المخدرة.وأضاف أن عملية الضبط جاءت ذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وأشار النجيدي إلى أنه تم القبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم 6 أشخاص، منهم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وكشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة التهريب والترويج للأقراض المخدرة.
وأضاف أن عملية الضبط جاءت ذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأشار النجيدي إلى أنه تم القبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم 6 أشخاص، منهم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.