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السعودية تقرر إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن
السعودية تقرر إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T09:57+0000
2021-12-29T10:10+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية، بأنه تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة في جميع الأنشطة والفعاليات، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، غدا يوم الخميس.وقال المصدر إن القرار جاء "بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.وأضاف أن القرار يأتي أيضا "انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين، على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم".وأكد المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليا وعالميا.ولفت المصدر إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.
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أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا

السعودية تقرر إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن

09:57 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 10:10 GMT 29.12.2021)
© AP Photo / Amr Nabilمدينة جدة، السعودية يونيو 2020
مدينة جدة، السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية، بأنه تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة في جميع الأنشطة والفعاليات، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، غدا يوم الخميس.
آخر التحضيرات قبل بدء مراسم الحج، الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 28 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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وقال المصدر إن القرار جاء "بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.
وأضاف أن القرار يأتي أيضا "انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين، على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم".
وأكد المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليا وعالميا.
ولفت المصدر إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.
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