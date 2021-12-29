تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211229/السعودية-تقرر-إعادة-الالتزام-بارتداء-الكمامة-وتطبيق-إجراءات-التباعد-في-جميع-الأماكن-1054727269.html
السعودية تقرر إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن
السعودية تقرر إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T09:57+0000
2021-12-29T09:57+0000
2021-12-29T10:10+0000
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1046844115_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_9be0c7a32243688d4f7be75e9adeb748.jpg
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية، بأنه تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة في جميع الأنشطة والفعاليات، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، غدا يوم الخميس.وقال المصدر إن القرار جاء "بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.وأضاف أن القرار يأتي أيضا "انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين، على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم".وأكد المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليا وعالميا.ولفت المصدر إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/السعودية-ارتفاع-الحالات-الحرجة-لمرضى-كورونا-1054493849.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1046844115_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_0a6377147fffdecae70408842f647990.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا
السعودية تقرر إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن 09:57 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 10:10 GMT 29.12.2021)
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية، بأنه تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة في جميع الأنشطة والفعاليات، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، غدا يوم الخميس.
وقال المصدر إن القرار جاء "بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات
بفيروس كورونا
والسلالات المتحورة منه.
وأضاف أن القرار يأتي أيضا "انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين، على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم".
وأكد المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليا وعالميا.
ولفت المصدر إلى ضرورة التزام الجميع
بالإجراءات الاحترازية
والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.