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السيسي يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
السيسي يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T13:13+0000
2021-12-29T13:13+0000
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ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء، قرار السيسي، والذي حمل رقم 616 لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.ونص القرار، بحسب ما نسرته صحيفة "المصري اليوم" على إعادة تشكيل المجلس لمدة 4 سنوات، على أن تكون رئيسة المجلس السفيرة مشيرة محمود خطاب، والسفير محمود كارم محمود، نائبًا للرئيس، وعدد من الأعضاء.وفي أكتوبر الماضي وافق مجلس النواب، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي ضم 27 شخصية بينهم الرئيس ونائبه.
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أخبار مصر الآن

السيسي يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

13:13 GMT 29.12.2021
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء، قرار السيسي، والذي حمل رقم 616 لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونص القرار، بحسب ما نسرته صحيفة "المصري اليوم" على إعادة تشكيل المجلس لمدة 4 سنوات، على أن تكون رئيسة المجلس السفيرة مشيرة محمود خطاب، والسفير محمود كارم محمود، نائبًا للرئيس، وعدد من الأعضاء.
وفي أكتوبر الماضي وافق مجلس النواب، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي ضم 27 شخصية بينهم الرئيس ونائبه.
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