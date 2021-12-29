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https://arabic.sputniknews.com/20211229/السيسي-يصدر-قرارا-بإعادة-تشكيل-المجلس-القومي-لحقوق-الإنسان-1054736374.html
السيسي يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
السيسي يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T13:13+0000
2021-12-29T13:13+0000
2021-12-29T13:13+0000
أخبار مصر الآن
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ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء، قرار السيسي، والذي حمل رقم 616 لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.ونص القرار، بحسب ما نسرته صحيفة "المصري اليوم" على إعادة تشكيل المجلس لمدة 4 سنوات، على أن تكون رئيسة المجلس السفيرة مشيرة محمود خطاب، والسفير محمود كارم محمود، نائبًا للرئيس، وعدد من الأعضاء.وفي أكتوبر الماضي وافق مجلس النواب، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي ضم 27 شخصية بينهم الرئيس ونائبه.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
السيسي يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء، قرار السيسي، والذي حمل رقم 616 لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونص القرار، بحسب ما نسرته صحيفة "
المصري اليوم
" على إعادة تشكيل المجلس لمدة 4 سنوات، على أن تكون رئيسة المجلس السفيرة مشيرة محمود خطاب، والسفير محمود كارم محمود، نائبًا للرئيس، وعدد من الأعضاء.
وفي أكتوبر الماضي وافق مجلس النواب، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي ضم 27 شخصية بينهم الرئيس ونائبه.