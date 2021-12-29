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https://arabic.sputniknews.com/20211229/الصحة-الفلسطينية-اصابة-ثلاثة-فلسطينيين-برصاص-قوات-الجيش-الإسرائيلي-شمال-القدس-1054750951.html
إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شمالي القدس
إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شمالي القدس
أصيب ثلاثة فلسطينيين الليلة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T23:52+0000
2021-12-29T23:52+0000
2021-12-29T23:53+0000
القدس
فلسطين
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رام الله - سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة بإصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة.وأوضحت الصحة أن إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن أدخلت لغرف العمليات، وإصابتان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي فتحت نيران أسلحتها صوب الأهالي.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عما-يقض-مضاجعه-في-السنوات-المقبلة-1054713301.html
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القدس, فلسطين
إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شمالي القدس 23:52 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 23:53 GMT 29.12.2021)
أصيب ثلاثة فلسطينيين الليلة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس.
رام الله -
سبوتنيك
. وأفادت وزارة الصحة بإصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة.
وأوضحت الصحة أن إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن أدخلت لغرف العمليات، وإصابتان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا واندلعت
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي
التي فتحت نيران أسلحتها صوب الأهالي.