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إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شمالي القدس
إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شمالي القدس
أصيب ثلاثة فلسطينيين الليلة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
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القدس
فلسطين
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رام الله - سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة بإصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة.وأوضحت الصحة أن إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن أدخلت لغرف العمليات، وإصابتان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي فتحت نيران أسلحتها صوب الأهالي.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عما-يقض-مضاجعه-في-السنوات-المقبلة-1054713301.html
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القدس, فلسطين

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شمالي القدس

23:52 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 23:53 GMT 29.12.2021)
© Sputnik . M.MOSTAFAجنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية
جنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . M.MOSTAFA
تابعنا عبر
أصيب ثلاثة فلسطينيين الليلة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس.
رام الله - سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة بإصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة.
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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أمس, 17:22 GMT
وأوضحت الصحة أن إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن أدخلت لغرف العمليات، وإصابتان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي فتحت نيران أسلحتها صوب الأهالي.
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