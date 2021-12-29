الصحة المصرية تكشف أسباب قصر القامة عند الأطفال

وكشفت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن أسباب قصر القامة عند الأطفال، قد تعود لنقص المغذيات الدقيقة مثل اليود والحديد والزنك وكذلك الفيتامينات مثل فيتامين "أ" وحمض الفوليك.وأضافت الوزارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن مبادرة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم تقدم خدماتها للأطفال في مرحلة الابتدائية بالمجان.وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف هذا العام فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بـ 29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة.وأكدت الوزارة أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.وأوضحت أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأضافت الوزارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن مبادرة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم تقدم خدماتها للأطفال في مرحلة الابتدائية بالمجان.
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف هذا العام فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بـ 29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة.
وأكدت الوزارة أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.