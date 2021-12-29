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الصحة المصرية تكشف أسباب قصر القامة عند الأطفال
الصحة المصرية تكشف أسباب قصر القامة عند الأطفال
قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، إن أسباب قصر القامة عند الأطفال، تشمل سوء التغذية ونقص الفيتامينات. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:48+0000
2021-12-29T11:48+0000
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وكشفت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن أسباب قصر القامة عند الأطفال، قد تعود لنقص المغذيات الدقيقة مثل اليود والحديد والزنك وكذلك الفيتامينات مثل فيتامين "أ" وحمض الفوليك.وأضافت الوزارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن مبادرة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم تقدم خدماتها للأطفال في مرحلة الابتدائية بالمجان.وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف هذا العام فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بـ 29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة.وأكدت الوزارة أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.وأوضحت أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ‏
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أخبار مصر الآن

الصحة المصرية تكشف أسباب قصر القامة عند الأطفال

11:48 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / Mohamed el-Shahedتلاميذ خلال استراحة في مدرسة "مهابة" في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018
تلاميذ خلال استراحة في مدرسة مهابة في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / Mohamed el-Shahed
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قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، إن أسباب قصر القامة عند الأطفال، تشمل سوء التغذية ونقص الفيتامينات.
وكشفت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن أسباب قصر القامة عند الأطفال، قد تعود لنقص المغذيات الدقيقة مثل اليود والحديد والزنك وكذلك الفيتامينات مثل فيتامين "أ" وحمض الفوليك.
الشاي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2021
استشاري تغذية: الشاي يسبب تقزم الأطفال
14 فبراير, 17:13 GMT
وأضافت الوزارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن مبادرة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم تقدم خدماتها للأطفال في مرحلة الابتدائية بالمجان.
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف هذا العام فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بـ 29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة.
وأكدت الوزارة أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ‏
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