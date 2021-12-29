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https://arabic.sputniknews.com/20211229/الصين-تحذر-من-إجراءات-صارمة-إذا-تحركت-تايوان-نحو-الاستقلال-1054724878.html
الصين تحذر من "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال
الصين تحذر من "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال
حذر مسؤول صيني اليوم الأربعاء من أن بكين ستتخذ "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال مضيفا أن العام المقبل قد يشهد زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T08:35+0000
2021-12-29T08:35+0000
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وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وكثفت خلال العامين الماضيين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة مما أثار الغضب في تايبه والقلق في واشنطن، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وقال ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في إفادة صحفية إن الصين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة الوحدة مع تايوان بشكل سلمي لكنها ستتحرك إذا تم تجاوز أي خطوط حمراء فيما يتعلق باستقلال الجزيرة.وأضاف: "إذا أقدمت القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال على عمل استفزازي أو لجأت إلى القوة أو حتى تجاوزت أي خط أحمر فسنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة".وأصبحت تايوان سببا رئيسيا في العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة أكبر داعم دولي ومورد للأسلحة للجزيرة على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.وقال ما إن الأشهر المقبلة قد تشهد زيادة في حدة استفزازات القوى المؤيدة للاستقلال وكذلك في "التدخل الخارجي".وتابع "سيصبح الوضع في مضيق تايوان أكثر تعقيدا وخطورة في العام المقبل".
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العالم

الصين تحذر من "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال

08:35 GMT 29.12.2021
© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhuaالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Pang Xinglei/Xinhua
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حذر مسؤول صيني اليوم الأربعاء من أن بكين ستتخذ "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال مضيفا أن العام المقبل قد يشهد زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان.
وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وكثفت خلال العامين الماضيين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة مما أثار الغضب في تايبه والقلق في واشنطن، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في إفادة صحفية إن الصين مستعدة لبذل كل الجهود لإعادة الوحدة مع تايوان بشكل سلمي لكنها ستتحرك إذا تم تجاوز أي خطوط حمراء فيما يتعلق باستقلال الجزيرة.
عمال يقومون بتحميل حاويات تحتوي على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلى طائرة قبل إقلاع الطائرة المتجهة نحو تايوان في مطار ناريتا الدولي في ناريتا، شرق طوكيو، اليابان، 4 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
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وأضاف: "إذا أقدمت القوى الانفصالية في تايوان الساعية إلى الاستقلال على عمل استفزازي أو لجأت إلى القوة أو حتى تجاوزت أي خط أحمر فسنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة".
وأصبحت تايوان سببا رئيسيا في العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة أكبر داعم دولي ومورد للأسلحة للجزيرة على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.
وقال ما إن الأشهر المقبلة قد تشهد زيادة في حدة استفزازات القوى المؤيدة للاستقلال وكذلك في "التدخل الخارجي".
وتابع "سيصبح الوضع في مضيق تايوان أكثر تعقيدا وخطورة في العام المقبل".
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