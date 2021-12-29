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https://arabic.sputniknews.com/20211229/العثور-على-جثة-مقاتل-فنون-قتالية-بعد-عامين-من-اختفائه-صور-1054724059.html
العثور على جثة لاعب فنون قتالية بعد عامين من اختفائه... صور
العثور على جثة لاعب فنون قتالية بعد عامين من اختفائه... صور
أعلنت السلطات الأمريكية أنه تم التعرف على جثة بشرية عثر عليها في منطقة غابات في ولاية ميسوري الأسبوع الماضي على أنها رفات مقاتل الفنون القتالية المختلطة... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T07:55+0000
2021-12-29T07:55+0000
2021-12-29T08:03+0000
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قالت الشرطة إن جثة ديفيد كونيغ عثر عليها رجل كان يحاول صيد الغزلان في منطقة برانسون الأربعاء الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.أكد طبيب شرعي هوية صاحب الرفات وقرر من خلال الفحص أنه لم يتم الاشتباه في وجود خطأ في وفاة كونيغ حيث لم يتم العثور على أي صدمة، وفقا لشرطة برانسون.وقال جيف ماثيوز قائد شرطة برانسون في بيان: "رغم أن هذه ليست النهاية التي كنا نأملها، فإننا نقدم خالص تعازينا لأسرة وأصدقاء السيد كونيغ".شوهد كونيغ آخر مرة في 8 شباط/فبراير 2020. ومنذ ذلك الحين كانت عدة وكالات فدرالية تبحث عنه.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/لاعب-كمال-أجسام-أمريكي-متهم-بإطلاق-النار-على-والديه-صور-1054723620.html
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العثور على جثة لاعب فنون قتالية بعد عامين من اختفائه... صور 07:55 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 08:03 GMT 29.12.2021)
أعلنت السلطات الأمريكية أنه تم التعرف على جثة بشرية عثر عليها في منطقة غابات في ولاية ميسوري الأسبوع الماضي على أنها رفات مقاتل الفنون القتالية المختلطة الأمريكي ديفيد كونيغ.
قالت الشرطة إن جثة ديفيد كونيغ عثر عليها رجل كان يحاول صيد الغزلان في منطقة برانسون الأربعاء الماضي، بحسب ما
ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"
الأمريكية.
أكد طبيب شرعي هوية صاحب الرفات وقرر من خلال الفحص أنه لم يتم الاشتباه في وجود خطأ في وفاة كونيغ حيث لم يتم العثور على أي صدمة، وفقا لشرطة برانسون.
وقال جيف ماثيوز قائد شرطة برانسون في بيان: "رغم أن هذه ليست النهاية التي كنا نأملها، فإننا نقدم خالص تعازينا لأسرة وأصدقاء السيد كونيغ".
شوهد كونيغ آخر مرة في 8 شباط/فبراير 2020. ومنذ ذلك الحين كانت عدة وكالات فدرالية تبحث عنه.