العراق يعلن رسميا استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي

جاء ذلك في تغريدة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على حسابه بموقع تويتر، قال فيها: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق".وأضاف الكاظمي "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".وأعرب رئيس وزراء العراق عن شكره لدول وقيادة التحالف الدولي وجيران العراقي في الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، مضيفا "نؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن جميع القوات الأجنبية ذات المهام القتالية غادرت البلاد.وأعلنت السلطات العراقية في 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.وفي 2014 قادت واشنطن تحالفا دوليا ضد "داعش" في العراق لتقديم الدعم الجوي والاستخباري للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم الإرهابي، لكن قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية ضغطت من أجل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد إعلان هزيمة "داعش".وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، رسميا، استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد.
جاء ذلك في تغريدة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على حسابه بموقع تويتر، قال فيها: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق".
وأضاف الكاظمي "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".
وأعرب رئيس وزراء العراق عن شكره لدول وقيادة التحالف الدولي وجيران العراقي في الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، مضيفا "نؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".
انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي. نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا. عاش العراق
وأعلنت السلطات العراقية في 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.
وفي 2014 قادت واشنطن تحالفا دوليا ضد "داعش" في العراق لتقديم الدعم الجوي والاستخباري للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم الإرهابي، لكن قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية ضغطت من أجل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد إعلان هزيمة "داعش".
وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.