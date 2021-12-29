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https://arabic.sputniknews.com/20211229/العراق-يعلن-استكمال-خروج-كافة-القوات-القتالية-للتحالف-الدولي-1054739697.html
العراق يعلن رسميا استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي
العراق يعلن رسميا استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي
أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، رسميا، استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T14:28+0000
2021-12-29T14:45+0000
التحالف الدولي
الحرب على داعش
العراق
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جاء ذلك في تغريدة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على حسابه بموقع تويتر، قال فيها: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق".وأضاف الكاظمي "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".وأعرب رئيس وزراء العراق عن شكره لدول وقيادة التحالف الدولي وجيران العراقي في الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، مضيفا "نؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن جميع القوات الأجنبية ذات المهام القتالية غادرت البلاد.وأعلنت السلطات العراقية في 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.وفي 2014 قادت واشنطن تحالفا دوليا ضد "داعش" في العراق لتقديم الدعم الجوي والاستخباري للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم الإرهابي، لكن قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية ضغطت من أجل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد إعلان هزيمة "داعش".وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/العراق-استهداف-رتل-عسكري-لقوات-التحالف-الدولي-المنسحبة-في-الديوانية-1054600928.html
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التحالف الدولي, الحرب على داعش, العراق

العراق يعلن رسميا استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي

14:28 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 14:45 GMT 29.12.2021)
© AFP 2021 / ALI AL-SAADIجنود أمريكيين داخل قاعدة "عين الأسد" في العراق
جنود أمريكيين داخل قاعدة عين الأسد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / ALI AL-SAADI
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أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، رسميا، استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد.
جاء ذلك في تغريدة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على حسابه بموقع تويتر، قال فيها: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق".
وأضاف الكاظمي "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".
وأعرب رئيس وزراء العراق عن شكره لدول وقيادة التحالف الدولي وجيران العراقي في الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، مضيفا "نؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".
وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن جميع القوات الأجنبية ذات المهام القتالية غادرت البلاد.
فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
العراق... استهداف رتل عسكري لقوات التحالف الدولي المنسحبة في الديوانية
27 ديسمبر, 08:00 GMT
وأعلنت السلطات العراقية في 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في البلاد.
وفي 2014 قادت واشنطن تحالفا دوليا ضد "داعش" في العراق لتقديم الدعم الجوي والاستخباري للقوات العراقية في حربها ضد التنظيم الإرهابي، لكن قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية ضغطت من أجل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد إعلان هزيمة "داعش".
وكان العراق قد أعلن أواخر عام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
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