تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211229/الفنادق-السعودية-تخسر-10-ملايين-ريال-خلال-أسبوع-واحد-1054742021.html
الفنادق السعودية تخسر 10 ملايين ريال خلال أسبوع واحد
الفنادق السعودية تخسر 10 ملايين ريال خلال أسبوع واحد
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، خسارة فنادق المملكة ما يقرب من عشرة ملايين ريال سعودي، خلال أسبوع واحد. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T15:23+0000
2021-12-29T15:23+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/28/1044522843_0:247:2765:1802_1920x0_80_0_0_3bbd3f8805a6f054a7941742ed49877a.jpg
جاء ذلك في التقرير الأسبوعي، بشأن عمليات نقاط البيع، والذي يصدره البنك المركزي السعودي "ساما"، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق".وكشف البنك أن حجم إنفاق السعوديين خلال الأسبوع الماضي، من 18 الى 25 ديسمبر/ كانون الأول، وصل بشكل إجمالي إلى 8.65 مليار ريال.وقال البنك إن أغلبية القطاعات، شهدت انخفاضا في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تصدّر الانخفاضات قطاع التعليم بنسبة 31%، تلاه قطاع "الملابس والأحذية" بنسبة 10%، ثم قطاع "الفنادق" بنسبة 9% وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع "الأطعمة والمشروبات" بـ1.24 مليار ريال، ثم قطاع "المطاعم والمقاهي" بنحو 1.23 مليار ريال.وأكد تقرير البنك المركزي أن انخفاض الإنفاق على الفنادق، وصل الأسبوع قبل الماضي حتى 18 ديسمبر إلى حوالي 199 مليون ريال، بينما انخفض إلى 180.3 مليون ريال في الأسبوع من 18 - 25 ديسمبر 2021 بنسبة 9% انخفاضا.
https://arabic.sputniknews.com/20211031/السعودية-تكشف-قيمة-الودائع-التي-قدمتها-إلى-البنك-المركزي-المصري-1050587213.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/28/1044522843_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_f6a7cabf2c2fe200a1c5f7613b85ca6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

الفنادق السعودية تخسر 10 ملايين ريال خلال أسبوع واحد

15:23 GMT 29.12.2021
© AP Photo / Amr Nabilالريال السعودي
الريال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، خسارة فنادق المملكة ما يقرب من عشرة ملايين ريال سعودي، خلال أسبوع واحد.
جاء ذلك في التقرير الأسبوعي، بشأن عمليات نقاط البيع، والذي يصدره البنك المركزي السعودي "ساما"، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق".
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2021
السعودية تكشف قيمة الودائع التي قدمتها إلى البنك المركزي المصري
31 أكتوبر, 18:21 GMT
وكشف البنك أن حجم إنفاق السعوديين خلال الأسبوع الماضي، من 18 الى 25 ديسمبر/ كانون الأول، وصل بشكل إجمالي إلى 8.65 مليار ريال.
وقال البنك إن أغلبية القطاعات، شهدت انخفاضا في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تصدّر الانخفاضات قطاع التعليم بنسبة 31%، تلاه قطاع "الملابس والأحذية" بنسبة 10%، ثم قطاع "الفنادق" بنسبة 9% وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع "الأطعمة والمشروبات" بـ1.24 مليار ريال، ثم قطاع "المطاعم والمقاهي" بنحو 1.23 مليار ريال.
وأكد تقرير البنك المركزي أن انخفاض الإنفاق على الفنادق، وصل الأسبوع قبل الماضي حتى 18 ديسمبر إلى حوالي 199 مليون ريال، بينما انخفض إلى 180.3 مليون ريال في الأسبوع من 18 - 25 ديسمبر 2021 بنسبة 9% انخفاضا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:26 GMTالداخلية الكويتية تعلن قرارا طال انتظاره يخص الوافدين
16:20 GMTالعالم يسجل مستوى قياسيا من إصابات كورونا وسط تحذيرات بشأن "أوميكرون"
16:19 GMTما هي قدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية؟
16:07 GMTالخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني رسم أمنه في ظل انعدام الأمن بالمنطقة
16:04 GMTتركيا تعلن تحييد 9 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق
15:42 GMTشركة دفاعية تركية تشارك في بناء مدن ذكية بمنطقة قره باغ المتنازع عليها
15:41 GMTالنيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل قضية "رشوة وزارة الصحة"
15:36 GMTمتحدث الحكومة الإيرانية: تدشين مشروع الربط السككي مع العراق قريبا
15:30 GMTفرنسا تواجه "تسونامي" كورونا... 208 آلاف إصابة في يوم واحد
15:23 GMTالفنادق السعودية تخسر 10 ملايين ريال خلال أسبوع واحد
15:14 GMTما هو الحد الأقصى لتناول التونة المعلبة أسبوعيا؟
15:12 GMTوزير الصحة اللبناني: الإصابات قفزت 50% في يوم واحد ووزير الداخلية الإجراءات ستكون صارمة
15:08 GMTكاليفورنيا تصبح أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من 5 ملايين إصابة بكورونا
15:07 GMTعباس – غانتس.. لقاء على وقع انتقادات الفصائل
15:06 GMTجنود الجيش الروسي يحتفلون برأس السنة مع أطفال بلدة شهدت إحدى أبشع المجازر بدير الزور.. صور
14:52 GMTإعلان قائمة منتخب مصر النهائية لأمم أفريقيا
14:45 GMTروسيا.. إنتاج الغاز بنهاية العام ينمو بنسبة 10.5% ليصل 761 مليار متر مكعب
14:36 GMTإعلام: أمريكا تدرس إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن
14:28 GMTالعراق يعلن رسميا استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي
14:27 GMTأمر مدهش... هذا ما تفعله 3 أكواب من الشاي يوميا بالجسم