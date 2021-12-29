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القوات العراقية تقتل 3 إرهابيين وتحرر مختطفين اثنين... صور
القوات العراقية تقتل 3 إرهابيين وتحرر مختطفين اثنين... صور
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" وتحرير مختطفين اثنين في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:43+0000
2021-12-29T11:43+0000
العالم العربي
القوات العراقية
العراق
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ونشرت الدفاع العراقية على "فيسبوك" بيان جاء فيه "شرع أبطال الفوج الثاني اللواء الأول التابع إلى القوات الخاصة بعملية دهم وتفتيش في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى نتج عنها قتل ثلاثة من إرهابيي "داعش" وتحرير مختطفين اثنين من الصيادين، إضافة إلى العثور على عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة بمشاركة قوة من جهاز مكافحة الإهاب فوج ديالى وقطعات من الجيش العراقي".وكانت وتيرة هجمات "داعش" (محظور في روسيا) قد تزايدت خلال الآونة الأخيرة لاسيما في محافظة صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد ومحافظة ديالى (شرق).وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-بحثا-عن-فلول-داعش-في-حاوي-العظيم-1053912938.html
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العالم العربي, القوات العراقية, العراق

القوات العراقية تقتل 3 إرهابيين وتحرر مختطفين اثنين... صور

11:43 GMT 29.12.2021
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Photo / Iraqi Security Cell
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" وتحرير مختطفين اثنين في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.
ونشرت الدفاع العراقية على "فيسبوك" بيان جاء فيه "شرع أبطال الفوج الثاني اللواء الأول التابع إلى القوات الخاصة بعملية دهم وتفتيش في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى نتج عنها قتل ثلاثة من إرهابيي "داعش" وتحرير مختطفين اثنين من الصيادين، إضافة إلى العثور على عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة بمشاركة قوة من جهاز مكافحة الإهاب فوج ديالى وقطعات من الجيش العراقي".
وكانت وتيرة هجمات "داعش" (محظور في روسيا) قد تزايدت خلال الآونة الأخيرة لاسيما في محافظة صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد ومحافظة ديالى (شرق).
وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
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14 ديسمبر, 08:06 GMT
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