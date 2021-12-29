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https://arabic.sputniknews.com/20211229/المتحدث-باسم-الرئاسة-الروسية-يؤكد-إجراء-اتصال-هاتفي-بين-بوتين-وبايدن-مساء-الغد-1054746111.html
المتحدث باسم الرئاسة الروسية يؤكد إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن مساء الغد
المتحدث باسم الرئاسة الروسية يؤكد إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن مساء الغد
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T17:37+0000
2021-12-29T17:51+0000
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موسكو، 29 ديسمبر - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء: "بالفعل من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي في وقت متأخر من مساء الغد".ويشار إلى أن البيت الأبيض، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجري اتصالا هاتفيا غدا الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يناقشان عددا من القضايا بينها الجوانب الدبلوماسية بين الطرفين.وأوضح البيان الأمريكي أن إدارة بايدن سوف تواصل في عملها الدبلوماسي المكثف مع "الشركاء والحلفاء الأوروبيين، والتشاور والتنسيق بشأن نهج موحد استجابة للتحشيد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا".ويذكر أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد لفتت إلى الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين، موضحة أنه جاء بناء على طلب من الرئيس الروسي.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تعتزم-العودة-إلى-الستار-الحديدي-في-علاقاتها-مع-الغرب-1054713828.html
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روسيا, أمريكا, اوكرانيا, عالم

المتحدث باسم الرئاسة الروسية يؤكد إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن مساء الغد

17:37 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 17:51 GMT 29.12.2021)
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.
موسكو، 29 ديسمبر - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء: "بالفعل من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي في وقت متأخر من مساء الغد".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
الخارجية الروسية: روسيا لا تعتزم العودة إلى "الستار الحديدي" في علاقاتها مع الغرب
أمس, 17:48 GMT
ويشار إلى أن البيت الأبيض، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجري اتصالا هاتفيا غدا الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يناقشان عددا من القضايا بينها الجوانب الدبلوماسية بين الطرفين.
وأوضح البيان الأمريكي أن إدارة بايدن سوف تواصل في عملها الدبلوماسي المكثف مع "الشركاء والحلفاء الأوروبيين، والتشاور والتنسيق بشأن نهج موحد استجابة للتحشيد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا".
ويذكر أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد لفتت إلى الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين، موضحة أنه جاء بناء على طلب من الرئيس الروسي.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
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