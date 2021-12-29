المتحدث باسم الرئاسة الروسية يؤكد إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن مساء الغد

موسكو، 29 ديسمبر - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء: "بالفعل من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي في وقت متأخر من مساء الغد".ويشار إلى أن البيت الأبيض، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجري اتصالا هاتفيا غدا الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يناقشان عددا من القضايا بينها الجوانب الدبلوماسية بين الطرفين.وأوضح البيان الأمريكي أن إدارة بايدن سوف تواصل في عملها الدبلوماسي المكثف مع "الشركاء والحلفاء الأوروبيين، والتشاور والتنسيق بشأن نهج موحد استجابة للتحشيد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا".ويذكر أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد لفتت إلى الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين، موضحة أنه جاء بناء على طلب من الرئيس الروسي.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.