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الملك سلمان: السعودية قلقة حيال "عدم تعاون" إيران فيما يخص برنامجها النووي
الملك سلمان: السعودية قلقة حيال "عدم تعاون" إيران فيما يخص برنامجها النووي
قال العاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الاربعاء، السعودية قلقة حيال عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويرها لبرامج الصواريخ... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T23:15+0000
2021-12-30T00:00+0000
السعودية
إيران
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وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في خطاب لمجلس الشورى بالمملكة إنه يأمل أن تغير إيران سياستها وسلوكها "السلبي" في المنطقة وأن تتجه نحو الحوار والتعاون بحسب كالة الأنباء السعودية.وأضاف: "نتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة".ولفت إلى أن المملكة تتابع بقلق بالغ "عدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية".يشار إلى أن السعودية وإيران يجريان مفاوضات في سبيل تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين.، وكانت الخارجية الإيرانية، أعلنت في وقت سابق، أن طهران مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في بغداد، لافتة إلى أن المحادثات بين الطرفين تمضي قدما.وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في إحاطة صحفية: "مستعدون للمشاركة في جولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في العاصمة العراقية بغداد، ونعتبر حل الخلافات مع الرياض يكون فقط عبر الحوار الذي يحقق مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم". وأضاف أن "محادثاتنا مع المملكة العربية السعودية تمضي قدما في فهم القواسم المشتركة".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة جديدة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين
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السعودية, إيران

الملك سلمان: السعودية قلقة حيال "عدم تعاون" إيران فيما يخص برنامجها النووي

23:15 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 00:00 GMT 30.12.2021)
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
 العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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قال العاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الاربعاء، السعودية قلقة حيال عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويرها لبرامج الصواريخ الباليستية.
وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في خطاب لمجلس الشورى بالمملكة إنه يأمل أن تغير إيران سياستها وسلوكها "السلبي" في المنطقة وأن تتجه نحو الحوار والتعاون بحسب كالة الأنباء السعودية.
وأضاف: "نتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة".
ولفت إلى أن المملكة تتابع بقلق بالغ "عدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية".
يشار إلى أن السعودية وإيران يجريان مفاوضات في سبيل تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين.، وكانت الخارجية الإيرانية، أعلنت في وقت سابق، أن طهران مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في بغداد، لافتة إلى أن المحادثات بين الطرفين تمضي قدما.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في إحاطة صحفية: "مستعدون للمشاركة في جولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في العاصمة العراقية بغداد، ونعتبر حل الخلافات مع الرياض يكون فقط عبر الحوار الذي يحقق مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم". وأضاف أن "محادثاتنا مع المملكة العربية السعودية تمضي قدما في فهم القواسم المشتركة".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة جديدة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين
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