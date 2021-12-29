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النائب العام الليبي يأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا على خلفية فساد مالي
النائب العام الليبي يأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا على خلفية فساد مالي
قرر النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء، حبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، وذلك احتياطيا على خلفية تحقيقات في وقائع فساد... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T16:58+0000
2021-12-29T16:58+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن هذا القرار جاء بعد بلاغات مقدمة ضد عدد من موظفي وزارة الثقافة بشأن "عدد من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم"، حيث انتهت النيابة بعد التحقيقات واستجواب وزيرة الثقافة إلى "الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع".
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العالم العربي, ليبيا

النائب العام الليبي يأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا على خلفية فساد مالي

16:58 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021
 طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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قرر النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء، حبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، وذلك احتياطيا على خلفية تحقيقات في وقائع فساد مالي في الوزارة، وبعد أيام من قرار مماثل ضد وزير التعليم أيضا.
بنغازي - سبوتنيك. وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن هذا القرار جاء بعد بلاغات مقدمة ضد عدد من موظفي وزارة الثقافة بشأن "عدد من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم"، حيث انتهت النيابة بعد التحقيقات واستجواب وزيرة الثقافة إلى "الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع".
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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