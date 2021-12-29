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النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل قضية "رشوة وزارة الصحة"
النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل قضية "رشوة وزارة الصحة"
كشفت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، تفاصيل رشوة وزارة الصحة، بعد إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T15:41+0000
2021-12-29T15:41+0000
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وقالت النيابة العامة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن المستشار النائب العام أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة واستعمال نفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.وذكرت النيابة في البيان، أنها المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.وأضافت النيابة العامة أنها "أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة".وأكدت النيابة أنه "ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها".
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النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل قضية "رشوة وزارة الصحة"

15:41 GMT 29.12.2021
CC BY 3.0 / Bastique / النيابة العامة المصرية
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
CC BY 3.0 / Bastique /
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كشفت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، تفاصيل رشوة وزارة الصحة، بعد إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن المستشار النائب العام أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة واستعمال نفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.
وذكرت النيابة في البيان، أنها المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
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وأضافت النيابة العامة أنها "أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة".
وأكدت النيابة أنه "ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها".
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