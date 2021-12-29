انسحاب ديوكوفيتش من كأس اتحاد المحترفين للتنس في سيدني

ونقلت رويترز عن المنظمين بيانا قالوا فيه: "سيقود الفريق الصربي الآن دوسان لايوفيتش المصنف 33 عالميا".جاء ذلك بعدما حامت شكوك كبيرة حول مشاركة ديوكوفيتش في البطولة المخصصة للفرق وكذلك في أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير/كانون الثاني.يذكر أن اللاعب نوفاك ديوكوفيتش، البالغ عمره 34 عاما، يعارض تلقي التطعيمات ولم يكشف حتى الآن عما إذا كان قد تلقى التطعيم وذلك لأسباب تتعلق بمبدأ الحفاظ على الخصوصية.وتعارض موقف ديوكوفيتش من التطعيمات مع لاوائح البطولة، حيث يشدد منظمو أستراليا المفتوحة على ضرورة حصول كل المشاركين واللاعبين على التطعيم أو تقديم إعفاء طبي من لجنة خبراء مستقلة قبل المشاركة.وفي وقت سابق، كشفت الروسية ناتا فيخليانتسيفا أنها لن تستطيع السفر إلى أستراليا والمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس في العام الجديد، لأن لقاح (سبوتنيك V) الذي حصلت عليه ضد كوفيد- 19 غير معترف به من سلطات الصحة المحلية.
أعلن منظمون في بطولة كأس اتحاد المحترفين للتنس في سيدني، اليوم الأربعاء، انسحاب نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من الفريق الصربي.
ونقلت رويترز عن المنظمين بيانا قالوا فيه: "سيقود الفريق الصربي الآن دوسان لايوفيتش المصنف 33 عالميا".
جاء ذلك بعدما حامت شكوك كبيرة حول مشاركة ديوكوفيتش في البطولة المخصصة للفرق وكذلك في أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير/كانون الثاني.
يذكر أن اللاعب نوفاك ديوكوفيتش، البالغ عمره 34 عاما، يعارض تلقي التطعيمات ولم يكشف حتى الآن عما إذا كان قد تلقى التطعيم وذلك لأسباب تتعلق بمبدأ الحفاظ على الخصوصية.
وتعارض موقف ديوكوفيتش من التطعيمات مع لاوائح البطولة، حيث يشدد منظمو أستراليا المفتوحة على ضرورة حصول كل المشاركين واللاعبين على التطعيم أو تقديم إعفاء طبي من لجنة خبراء مستقلة قبل المشاركة.
وفي وقت سابق، كشفت الروسية ناتا فيخليانتسيفا أنها لن تستطيع السفر إلى أستراليا والمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس في العام الجديد، لأن لقاح (سبوتنيك V) الذي حصلت عليه ضد كوفيد- 19 غير معترف به من سلطات الصحة المحلية.