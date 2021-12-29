https://arabic.sputniknews.com/20211229/باحث-أمريكي-نجاح-الصين-في-مكافحة-كوفيد-19-يقزم-الدول-الغربية-1054721816.html

باحث أمريكي: نجاح الصين في مكافحة كوفيد-19 "يقزم" الدول الغربية

باحث أمريكي: نجاح الصين في مكافحة كوفيد-19 "يقزم" الدول الغربية

ذكر باحث أمريكي أن نجاح الصين في مكافحة كوفيد-19 هو مبعث للخزي بالنسبة للولايات المتحدة والدول الحليفة لها في الغرب. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T05:46+0000

2021-12-29T05:46+0000

2021-12-29T05:46+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049764486_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8618eef5accf9eef7863de89efbc5162.jpg

وكتب المؤرِّخ الاستِقصائِي الأمريكي إريك زويس في مقال نُشر يوم السبت على الموقع الإلكتروني لـ"مودرن دبلوماسي"، وهي منصة لتقدير وتقييم القضايا الدولية المعقدة، يقول إن نجاح الصين في الحفاظ على انخفاض معدلات الإصابات والوفيات بكوفيد-19، "يقزّم ما فعله الغرب" بواقع ما بين مائة ضعف إلى ألف ضعف، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.وقال زويس إنه رغم الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة كوفيد-19، فإن الغرب "لا يريد التعلم من ذلك، لأن أيديولوجية الغرب... ثبتت عدم صحتها تماما أمام هذه الإنجازات".

https://arabic.sputniknews.com/20211221/الصين-تعرض-أدلة-تتهم-فيها-ترامب-بأنه-أول-من-يلام-على-مآسي-كورونا-1054405605.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم