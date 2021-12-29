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باحث أمريكي: نجاح الصين في مكافحة كوفيد-19 "يقزم" الدول الغربية
باحث أمريكي: نجاح الصين في مكافحة كوفيد-19 "يقزم" الدول الغربية
ذكر باحث أمريكي أن نجاح الصين في مكافحة كوفيد-19 هو مبعث للخزي بالنسبة للولايات المتحدة والدول الحليفة لها في الغرب. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T05:46+0000
2021-12-29T05:46+0000
العالم
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وكتب المؤرِّخ الاستِقصائِي الأمريكي إريك زويس في مقال نُشر يوم السبت على الموقع الإلكتروني لـ"مودرن دبلوماسي"، وهي منصة لتقدير وتقييم القضايا الدولية المعقدة، يقول إن نجاح الصين في الحفاظ على انخفاض معدلات الإصابات والوفيات بكوفيد-19، "يقزّم ما فعله الغرب" بواقع ما بين مائة ضعف إلى ألف ضعف، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.وقال زويس إنه رغم الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة كوفيد-19، فإن الغرب "لا يريد التعلم من ذلك، لأن أيديولوجية الغرب... ثبتت عدم صحتها تماما أمام هذه الإنجازات".
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العالم

باحث أمريكي: نجاح الصين في مكافحة كوفيد-19 "يقزم" الدول الغربية

05:46 GMT 29.12.2021
© REUTERS / Aly Songظهور حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" في الصين، وفرض ارتداء الكمامات واختبارات كورونا على المواطنين من جديد، 5 أغسطس 2021
ظهور حالات الإصابة بـ كوفيد-19 في الصين، وفرض ارتداء الكمامات واختبارات كورونا على المواطنين من جديد، 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Aly Song
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ذكر باحث أمريكي أن نجاح الصين في مكافحة كوفيد-19 هو مبعث للخزي بالنسبة للولايات المتحدة والدول الحليفة لها في الغرب.
وكتب المؤرِّخ الاستِقصائِي الأمريكي إريك زويس في مقال نُشر يوم السبت على الموقع الإلكتروني لـ"مودرن دبلوماسي"، وهي منصة لتقدير وتقييم القضايا الدولية المعقدة، يقول إن نجاح الصين في الحفاظ على انخفاض معدلات الإصابات والوفيات بكوفيد-19، "يقزّم ما فعله الغرب" بواقع ما بين مائة ضعف إلى ألف ضعف، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.
وأشار إلى أن برنامج اختبار كوفيد-19 الذي طبقته الصين يعد "جزءا أساسيا" من سياساتها الناجحة لمنع انتقال الفيروس.
وقال زويس إنه رغم الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة كوفيد-19، فإن الغرب "لا يريد التعلم من ذلك، لأن أيديولوجية الغرب... ثبتت عدم صحتها تماما أمام هذه الإنجازات".
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