تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211229/باريس-تفرض-ارتداء-إجباري-للكمامات-في-الأماكن-العامة-لمواجهة-كورونا-1054749551.html
باريس تفرض ارتداء إجباري للكمامات في الأماكن العامة لمواجهة كورونا
باريس تفرض ارتداء إجباري للكمامات في الأماكن العامة لمواجهة كورونا
أعلنت بلدية باريس فرض ارتداء إجباري للكمامات خارج المنازل وفي الأماكن العامة، اعتبارا من الجمعة المقبلة، في ظل الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا، خاصة... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T21:22+0000
2021-12-29T21:22+0000
فرنسا
عالم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/12/1047232667_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_12efae52b7825eb9a656d82f27f60611.jpg
القاهرة، 29 ديسمبر - سبوتنيك. وأفادت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن بلدية باريس فرضت الارتداء الإجباري للكمامات في الأماكن العامة من جديد، بداية من الجمعة المقبلة، بما فيها المطارات الثلاثة، باريس شارل ديغول، وبورجي، وباريس- أورلي.ولا يطبق قرار الارتداء الإجباري للكمامة على سائقي الدراجات والدراجات النارية، وكذلك الأشخاص على متن سياراتهم الخاصة، أو محترفي الرياضة والأشخاص الذين يمارسون الرياضة.ويأتي قرار بلدية باريس في وقت وصل معدل الإصابات في العاصمة الفرنسية إلى أعلى رقم مسجل، ليصل إلى 2000 إصابة لكل 100 ألف مواطن، اليوم الأربعاء، في وقت أكد وزير الصحة والتضامن الفرنسي، أولفييه فيران، أن بلاده سجلت 208 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي على المستوى الوطني.وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 179 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة السابقة لها، موضحة أن 417 شخصا دخلوا المستشفى لتلقي العلاج ضد الفيروس خلال الفترة نفسها، موضحة أن أكثر من 51 مليون مواطن تلقوا اللقاحات، بشكل كامل، ليعادل 76.6% من الشعب الفرنسي، منذ بدء حملة التلقيح في البلاد.ويشار إلى أن أكثر من 5.3 مليون مواطن فرنسي يتعدى أعمارهم 12 عام لم يتلقوا حتى الآن، أي جرعة من لقاح ضد كورونا، منهم أكثر من مليون تتعدى أعمارهم 65 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/فرنسا-تواجه-تسونامي-كورونا-208-آلاف-إصابة-في-يوم-واحد-1054742154.html
فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/12/1047232667_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_680318047c80088fab39098dd06eb6c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فرنسا, عالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

باريس تفرض ارتداء إجباري للكمامات في الأماكن العامة لمواجهة كورونا

21:22 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulatلأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا
لأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat
تابعنا عبر
أعلنت بلدية باريس فرض ارتداء إجباري للكمامات خارج المنازل وفي الأماكن العامة، اعتبارا من الجمعة المقبلة، في ظل الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا، خاصة متحور "أوميكرون" الجديد.
القاهرة، 29 ديسمبر - سبوتنيك. وأفادت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن بلدية باريس فرضت الارتداء الإجباري للكمامات في الأماكن العامة من جديد، بداية من الجمعة المقبلة، بما فيها المطارات الثلاثة، باريس شارل ديغول، وبورجي، وباريس- أورلي.
مواطنون في ساحة تروكاديرو، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في فرنسا، 12 مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
فرنسا تواجه "تسونامي" كورونا... 208 آلاف إصابة في يوم واحد
15:30 GMT
ولا يطبق قرار الارتداء الإجباري للكمامة على سائقي الدراجات والدراجات النارية، وكذلك الأشخاص على متن سياراتهم الخاصة، أو محترفي الرياضة والأشخاص الذين يمارسون الرياضة.
ويأتي قرار بلدية باريس في وقت وصل معدل الإصابات في العاصمة الفرنسية إلى أعلى رقم مسجل، ليصل إلى 2000 إصابة لكل 100 ألف مواطن، اليوم الأربعاء، في وقت أكد وزير الصحة والتضامن الفرنسي، أولفييه فيران، أن بلاده سجلت 208 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي على المستوى الوطني.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 179 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة السابقة لها، موضحة أن 417 شخصا دخلوا المستشفى لتلقي العلاج ضد الفيروس خلال الفترة نفسها، موضحة أن أكثر من 51 مليون مواطن تلقوا اللقاحات، بشكل كامل، ليعادل 76.6% من الشعب الفرنسي، منذ بدء حملة التلقيح في البلاد.
ويشار إلى أن أكثر من 5.3 مليون مواطن فرنسي يتعدى أعمارهم 12 عام لم يتلقوا حتى الآن، أي جرعة من لقاح ضد كورونا، منهم أكثر من مليون تتعدى أعمارهم 65 عاما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:34 GMTوزير التموين المصري: إعادة هيكلة الدعم الحكومي في 2022
22:00 GMTتوسيع رقعة الاستيطان في الجولان السورية... لماذا الآن وما تداعيات هذا القرار؟
21:46 GMTالخارجية الإيرانية: محادثات فيينا ماضية إلى الأمام
21:42 GMTياقة قميص زعيم كوريا الشمالية تبوح بما فعله... صورة
21:35 GMTالشرطة السودانية: إغلاق كافة الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسري الحلفايا وسوبا
21:29 GMTأجواء ساحرة لعيد الميلاد بالمركز الثقافي الروسي في بيروت... صور
21:22 GMTباريس تفرض ارتداء إجباري للكمامات في الأماكن العامة لمواجهة كورونا
20:58 GMTوزير الخارجية الكوري الجنوبي: اتفقنا مع واشنطن عمليا على مسودة إعلان نهاية الحرب
20:37 GMTتقدير استخباراتي إسرائيلي: إيران على بعد 6 أسابيع عن المواد الكافية للقنبلة النووية
20:33 GMTمستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة: مستعدون لمواجهة "أوميكرون"
20:12 GMTما دلالات لقاء عباس وغانتس ولماذا غضبت المقاومة الفلسطينية؟
19:26 GMTتنسيق روسي أمريكي بشأن محادثات إيران النووية في فيينا
19:13 GMTما هى أخطر الملفات التي تنتظر العراق في العام القادم 2022؟
18:50 GMTوزير المالية التركي مطمئنا: تقلبات الليرة لا تبعث على القلق
18:37 GMTكيف تعيش أطول؟... طعام صغير يساعد في درء السرطان
18:31 GMTمسؤول: أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات في حالة "الغزو" الروسي
18:15 GMTإيران تندد بقرار إسرائيل مضاعفة عدد مستوطنيها في الجولان المحتل
18:01 GMTإعلام: عباس وضع شرطا للتراجع عن خطوات ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
17:48 GMTمصادر: مرشح الكويت لمنصب الأمين العام لـ"أوبك" يحظى بتأييد واسع
17:37 GMTبيسكوف يؤكد إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن مساء الغد