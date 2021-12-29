https://arabic.sputniknews.com/20211229/باريس-تفرض-ارتداء-إجباري-للكمامات-في-الأماكن-العامة-لمواجهة-كورونا-1054749551.html

باريس تفرض ارتداء إجباري للكمامات في الأماكن العامة لمواجهة كورونا

باريس تفرض ارتداء إجباري للكمامات في الأماكن العامة لمواجهة كورونا

أعلنت بلدية باريس فرض ارتداء إجباري للكمامات خارج المنازل وفي الأماكن العامة، اعتبارا من الجمعة المقبلة، في ظل الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا، خاصة... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T21:22+0000

2021-12-29T21:22+0000

2021-12-29T21:22+0000

فرنسا

عالم

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/12/1047232667_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_12efae52b7825eb9a656d82f27f60611.jpg

القاهرة، 29 ديسمبر - سبوتنيك. وأفادت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن بلدية باريس فرضت الارتداء الإجباري للكمامات في الأماكن العامة من جديد، بداية من الجمعة المقبلة، بما فيها المطارات الثلاثة، باريس شارل ديغول، وبورجي، وباريس- أورلي.ولا يطبق قرار الارتداء الإجباري للكمامة على سائقي الدراجات والدراجات النارية، وكذلك الأشخاص على متن سياراتهم الخاصة، أو محترفي الرياضة والأشخاص الذين يمارسون الرياضة.ويأتي قرار بلدية باريس في وقت وصل معدل الإصابات في العاصمة الفرنسية إلى أعلى رقم مسجل، ليصل إلى 2000 إصابة لكل 100 ألف مواطن، اليوم الأربعاء، في وقت أكد وزير الصحة والتضامن الفرنسي، أولفييه فيران، أن بلاده سجلت 208 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي على المستوى الوطني.وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 179 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة السابقة لها، موضحة أن 417 شخصا دخلوا المستشفى لتلقي العلاج ضد الفيروس خلال الفترة نفسها، موضحة أن أكثر من 51 مليون مواطن تلقوا اللقاحات، بشكل كامل، ليعادل 76.6% من الشعب الفرنسي، منذ بدء حملة التلقيح في البلاد.ويشار إلى أن أكثر من 5.3 مليون مواطن فرنسي يتعدى أعمارهم 12 عام لم يتلقوا حتى الآن، أي جرعة من لقاح ضد كورونا، منهم أكثر من مليون تتعدى أعمارهم 65 عاما.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/فرنسا-تواجه-تسونامي-كورونا-208-آلاف-إصابة-في-يوم-واحد-1054742154.html

فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فرنسا, عالم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة