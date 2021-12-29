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https://arabic.sputniknews.com/20211229/بايدن-يلغي-القيود-المفروضة-على-دخول-الولايات-المتحدة-للقادمين-من-8-دول-أفريقية-1054723914.html
بايدن يلغي القيود المفروضة على دخول الولايات المتحدة للقادمين من 8 دول أفريقية
بايدن يلغي القيود المفروضة على دخول الولايات المتحدة للقادمين من 8 دول أفريقية
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ألغى القيود المفروضة على السفر إلى الولايات المتحدة من 8 دول أفريقية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T07:51+0000
2021-12-29T07:51+0000
الولايات المتحدة
أوميكرون
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وذكرت وكالة " cbsnews" أن الرئيس الأمريكي بايدن قرر إلغاء القيود عن الدول الأفريقية الثمانية بعد أن تم فرض هذه الإجراءات أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب اكتشاف المتحور "​أوميكرون​".ولفت بايدن إلى أنه قرر رفع القيود الخاصة بالدخول إلى الولايات المتحدة للقادمين من ​جنوب إفريقيا​ وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزامبيق ومالاوي.وأشار في بيان أصدره ​البيت الأبيض​ مساء أمس إلى أنه أصدر في حينه الأمر الذي أوقف عمليا الدخول من هذه الدول "لإبطاء انتشار نسخة أوميكرون في الولايات المتحدة والسماح لها باتخاذ إجراءات مناسبة لتخفيف التبعات في ظل ظهور معلومات جديدة حول هذه النسخة". وأكد أن "​المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض​ والوقاية منها أحيطت علما على مدى أسابيع أخيرة بالمزيد حول نسخة أوميكرون وهي توصي الآن رفع القيود على السفر".
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الولايات المتحدة, أوميكرون

بايدن يلغي القيود المفروضة على دخول الولايات المتحدة للقادمين من 8 دول أفريقية

07:51 GMT 29.12.2021
© REUTERS / BING GUANاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / BING GUAN
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ألغى القيود المفروضة على السفر إلى الولايات المتحدة من 8 دول أفريقية.
وذكرت وكالة " cbsnews" أن الرئيس الأمريكي بايدن قرر إلغاء القيود عن الدول الأفريقية الثمانية بعد أن تم فرض هذه الإجراءات أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب اكتشاف المتحور "​أوميكرون​".
ولفت بايدن إلى أنه قرر رفع القيود الخاصة بالدخول إلى الولايات المتحدة للقادمين من ​جنوب إفريقيا​ وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزامبيق ومالاوي.
وأشار في بيان أصدره ​البيت الأبيض​ مساء أمس إلى أنه أصدر في حينه الأمر الذي أوقف عمليا الدخول من هذه الدول "لإبطاء انتشار نسخة أوميكرون في الولايات المتحدة والسماح لها باتخاذ إجراءات مناسبة لتخفيف التبعات في ظل ظهور معلومات جديدة حول هذه النسخة".
وأكد أن "​المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض​ والوقاية منها أحيطت علما على مدى أسابيع أخيرة بالمزيد حول نسخة أوميكرون وهي توصي الآن رفع القيود على السفر".
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