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https://arabic.sputniknews.com/20211229/بعد-إعلان-بقائها-في-البحر-المتوسط-معلومات-عن-حاملة-الطائرات-الأمريكية-يو-إس-إس-هاري-ترومان-1054728443.html
بعد إعلان بقائها في البحر المتوسط... معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"
بعد إعلان بقائها في البحر المتوسط... معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"
ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت إبقاء حاملة الطائرات النووية "يو إس إس ترومان" في البحر المتوسط مع مجموعتها القتالية للتأكيد على... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T10:37+0000
2021-12-29T10:37+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتعد حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" واحدة من 10 حاملات طائرات نووية من طراز "نيميتز" تابعة للأسطول الأمريكي، بحسب موقع "نيفي ريكوغنيشن" البلجيكي.وتحمل حاملة الطائرات اسم الرئيس الأمريكي رقم 33 هاري ترومان، بحسب موقع "يو إس كاريرز" الأمريكي، الذي أوضح أنها تتبع السفينة يظهر وجودها في البحر الأيوني، الذي يعد أحد فروع البحر المتوسط.ما هي المواصفات الفنية لحاملة الطائرات "هاري ترومان؟بدأ الإعداد لبناء حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة "يو إس إس هاري ترومان" عام 1989، وتم وضع العارضة وبدء بنائها في عام 1993، وتم إطلاقها في 1996، بينما بدأت العمل رسميا في يوليو/ تموز 1998، بحسب تقرير عن السفينة نشره موقع "نيفي سايت" الأمريكي.تعمل السفينة العملاقة بالطاقة النووية التي يتم توليدها من مفاعلين نووية يقومان بتشغيل 4 محركات رئيسية لتشغيل 4 رفاصات (مراوح الدفع التي تتكون كل منها من 5 ريش).تمتلك "يو إس إس هاري ترومان" 4 مدارج مزودة بـ 4 منصات إطلاق للطائرات و4 مكابح للسيطرة على الطائرات أثناء الهبوط.يصل وزن السفينة بكامل حمولتها إلى نحو 100 ألف طن وتصل سرعتها القصوى إلى 30 عقدة (نحو 56 كلم/ الساعة).يمكن لحاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" أن تحمل نحو 85 طائرة حربية ويتكون طاقمها من نحو 3200 بحار.تحمل السفينة تسليح يضم صواريخ ومدافع رشاشة، لكن حمايتها لا تعتمد على هذه الأسلحة لأنها تعمل ضمن تشكيل بحري يضم ما يطلق عليه بـ "القوة الضاربة"، التي تضم سفن صواريخ ودوريات حراسة وغواصات، إضافة إلى الحماية الجوية التي توفرها الطائرات العاملة على متنها وطائرات الإنذار المبكر التي تكون على اتصال بها.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكا-نبقي-حاملة-طائرات-نووية-في-البحر-الأبيض-المتوسط-لطمأنة-الحلفاء-1054717724.html
https://arabic.sputniknews.com/20210623/ما-هي-أحدث-حاملة-طائرات-أمريكية؟-معلومات-عن-السفينة-العملاقة-يو-إس-إس-جيرالد-فورد-1049316896.html
https://arabic.sputniknews.com/20210426/5-تكتيكات-عسكرية-لإغراق-حاملة-الطائرات-الأمريكية-1048814876.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد إعلان بقائها في البحر المتوسط... معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"

10:37 GMT 29.12.2021
© AP Photo / Fabrizio Bensch/Poolحاملة الطائرات " هاري ترومان"
حاملة الطائرات هاري ترومان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Fabrizio Bensch/Pool
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ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت إبقاء حاملة الطائرات النووية "يو إس إس ترومان" في البحر المتوسط مع مجموعتها القتالية للتأكيد على التزامات أمريكا تجاه حلفائها في أوروبا.
وتعد حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" واحدة من 10 حاملات طائرات نووية من طراز "نيميتز" تابعة للأسطول الأمريكي، بحسب موقع "نيفي ريكوغنيشن" البلجيكي.
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وتحمل حاملة الطائرات اسم الرئيس الأمريكي رقم 33 هاري ترومان، بحسب موقع "يو إس كاريرز" الأمريكي، الذي أوضح أنها تتبع السفينة يظهر وجودها في البحر الأيوني، الذي يعد أحد فروع البحر المتوسط.

ما هي المواصفات الفنية لحاملة الطائرات "هاري ترومان؟

بدأ الإعداد لبناء حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة "يو إس إس هاري ترومان" عام 1989، وتم وضع العارضة وبدء بنائها في عام 1993، وتم إطلاقها في 1996، بينما بدأت العمل رسميا في يوليو/ تموز 1998، بحسب تقرير عن السفينة نشره موقع "نيفي سايت" الأمريكي.
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تعمل السفينة العملاقة بالطاقة النووية التي يتم توليدها من مفاعلين نووية يقومان بتشغيل 4 محركات رئيسية لتشغيل 4 رفاصات (مراوح الدفع التي تتكون كل منها من 5 ريش).
تمتلك "يو إس إس هاري ترومان" 4 مدارج مزودة بـ 4 منصات إطلاق للطائرات و4 مكابح للسيطرة على الطائرات أثناء الهبوط.
طول "هاري ترومان" 332.8 أمتار وعرض سطح السفينة 78.3 أمتار وعرضها عند سطح الماء 40.8 أمتار، بينما يصل عمق غاطس السفينة (الجزء المغمور منها) إلى 11.7 أمتار.
يصل وزن السفينة بكامل حمولتها إلى نحو 100 ألف طن وتصل سرعتها القصوى إلى 30 عقدة (نحو 56 كلم/ الساعة).
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يمكن لحاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" أن تحمل نحو 85 طائرة حربية ويتكون طاقمها من نحو 3200 بحار.
تحمل السفينة تسليح يضم صواريخ ومدافع رشاشة، لكن حمايتها لا تعتمد على هذه الأسلحة لأنها تعمل ضمن تشكيل بحري يضم ما يطلق عليه بـ "القوة الضاربة"، التي تضم سفن صواريخ ودوريات حراسة وغواصات، إضافة إلى الحماية الجوية التي توفرها الطائرات العاملة على متنها وطائرات الإنذار المبكر التي تكون على اتصال بها.
"يو إس إس جيرالد فورد"... أحدث حاملة طائرات أمريكية
يو إس إس جيرالد فورد... أحدث حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
"يو إس إس جيرالد فورد"... أحدث حاملة طائرات أمريكية
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