بعد إعلان بقائها في البحر المتوسط... معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"

وتعد حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" واحدة من 10 حاملات طائرات نووية من طراز "نيميتز" تابعة للأسطول الأمريكي، بحسب موقع "نيفي ريكوغنيشن" البلجيكي.وتحمل حاملة الطائرات اسم الرئيس الأمريكي رقم 33 هاري ترومان، بحسب موقع "يو إس كاريرز" الأمريكي، الذي أوضح أنها تتبع السفينة يظهر وجودها في البحر الأيوني، الذي يعد أحد فروع البحر المتوسط.ما هي المواصفات الفنية لحاملة الطائرات "هاري ترومان؟بدأ الإعداد لبناء حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة "يو إس إس هاري ترومان" عام 1989، وتم وضع العارضة وبدء بنائها في عام 1993، وتم إطلاقها في 1996، بينما بدأت العمل رسميا في يوليو/ تموز 1998، بحسب تقرير عن السفينة نشره موقع "نيفي سايت" الأمريكي.تعمل السفينة العملاقة بالطاقة النووية التي يتم توليدها من مفاعلين نووية يقومان بتشغيل 4 محركات رئيسية لتشغيل 4 رفاصات (مراوح الدفع التي تتكون كل منها من 5 ريش).تمتلك "يو إس إس هاري ترومان" 4 مدارج مزودة بـ 4 منصات إطلاق للطائرات و4 مكابح للسيطرة على الطائرات أثناء الهبوط.يصل وزن السفينة بكامل حمولتها إلى نحو 100 ألف طن وتصل سرعتها القصوى إلى 30 عقدة (نحو 56 كلم/ الساعة).يمكن لحاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" أن تحمل نحو 85 طائرة حربية ويتكون طاقمها من نحو 3200 بحار.تحمل السفينة تسليح يضم صواريخ ومدافع رشاشة، لكن حمايتها لا تعتمد على هذه الأسلحة لأنها تعمل ضمن تشكيل بحري يضم ما يطلق عليه بـ "القوة الضاربة"، التي تضم سفن صواريخ ودوريات حراسة وغواصات، إضافة إلى الحماية الجوية التي توفرها الطائرات العاملة على متنها وطائرات الإنذار المبكر التي تكون على اتصال بها.
وتحمل حاملة الطائرات اسم الرئيس الأمريكي رقم 33 هاري ترومان، بحسب موقع "يو إس كاريرز" الأمريكي، الذي أوضح أنها تتبع السفينة يظهر وجودها في البحر الأيوني، الذي يعد أحد فروع البحر المتوسط.
ما هي المواصفات الفنية لحاملة الطائرات "هاري ترومان؟
بدأ الإعداد لبناء حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة "يو إس إس هاري ترومان" عام 1989، وتم وضع العارضة وبدء بنائها في عام 1993، وتم إطلاقها في 1996، بينما بدأت العمل رسميا في يوليو/ تموز 1998، بحسب تقرير عن السفينة نشره موقع "نيفي سايت" الأمريكي.
تحمل السفينة تسليح يضم صواريخ ومدافع رشاشة، لكن حمايتها لا تعتمد على هذه الأسلحة لأنها تعمل ضمن تشكيل بحري يضم ما يطلق عليه بـ "القوة الضاربة"، التي تضم سفن صواريخ ودوريات حراسة وغواصات، إضافة إلى الحماية الجوية التي توفرها الطائرات العاملة على متنها وطائرات الإنذار المبكر التي تكون على اتصال بها.
"يو إس إس جيرالد فورد"... أحدث حاملة طائرات أمريكية
"يو إس إس جيرالد فورد"... أحدث حاملة طائرات أمريكية