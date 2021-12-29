https://arabic.sputniknews.com/20211229/بوريل-مهاجما-روسيا-طلبها-عدم-توسع-الناتو-شرقا-مرفوض-والمنتصر-هو-من-يملي-شروطه-1054724725.html

بوريل مهاجما روسيا: طلبها عدم توسع الناتو شرقا "مرفوض" والمنتصر هو من يملي شروطه

بوريل مهاجما روسيا: طلبها عدم توسع الناتو شرقا "مرفوض" والمنتصر هو من يملي شروطه

هاجم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، روسيا بسبب طلبها عدم توسع حلف الناتو شرقا، مضيفا أن هذا الطلب "مرفوض". 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T08:31+0000

2021-12-29T08:31+0000

2021-12-29T08:31+0000

روسيا

أوكرانيا

الناتو

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وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "Welt" إن "موسكو قدمت طلباتها بطريقة مكتوبة ورقيا للمرة الأولى"، وهو ما لم يحدث من قبل.وأضاف أن "المطالبة بضمانات أمنية وإنهاء توسع الاتحاد الأوروبي والناتو شرقا هي أجندة روسية بحتة بشروط غير مقبولة على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا".وتابع "المنتصرون فقط هم من يفعلون ذلك ويملون شروطهم".وأشار بوريل إلى أن "الاتحاد الأوروبي غير موافق على كثير من الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية الروسية، وكذلك بشأن بعض الأحداث التي تعتبرها موسكو شؤونا داخلية".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد نشرت في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مقترحات، بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا. وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.في وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توسع الناتو باتجاه الشرق ونشر الأسلحة الهجومية في أوكرانيا يمثلان خطوطا حمراء لموسكو.

https://arabic.sputniknews.com/20211228/واشنطن-تصف-بعض-مقترحات-موسكو-الأمنية-بأنها-غير-مقبولة-1054717488.html

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