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https://arabic.sputniknews.com/20211229/بينهم-ثلاثة-في-المنطقة-إيران-تعلن-تورط-6-دول-في-جريمة-مقتل-قاسم-سليماني-1054733327.html
بينها 3 في المنطقة... إيران تعلن تورط 6 دول في جريمة مقتل قاسم سليماني
بينها 3 في المنطقة... إيران تعلن تورط 6 دول في جريمة مقتل قاسم سليماني
أكدت السلطات الإيرانية، إحالة لائحة اتهام أكثر من 40 شخصا متورطًا في اغتيال فائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، إلى القضاء في طهران قريبا لمحاكمتهم. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T12:32+0000
2021-12-29T12:37+0000
أخبار إيران
أخبار العراق اليوم
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وقال نائب رئيس السلطة القضائية كاظم غريب أبادي، إنه "سيتم محاكمة المتورطين في اغتيال قاسم سليماني قبل نهاية العام الايراني الجاري" (21 مارس/ آذار 2022)، مشيرا إلى أنه تم رفع دعوى قضائية في العراق باعتباره البلد الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ولفت غريب أبادي، إلى أنه تم رفع قضية جنائية أخرى في المكتب الدولي للمدعي العام بطهران والمحكمة الثورية، مشيرا إلى أن البلدين شكلا لجنة تحقيق مشتركة لمتابعة هذه الجريمة.وأعلن مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية عن عقد اجتماعين قانونيين مشتركين بين إيران والعراق في بغداد وطهران، مؤكدا إرسال لائحة الاتهام إلى القضاء في طهران بعد الاجتماع الثالث الذي سيعقد في بغداد في فبراير/ شباط القادم.وألقى غريب أبادي باللوم في هذه الجريمة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين، مشيرا إلى أن "الإرادة الدولية وتعاون الإنتربول ضروريان لملاحقة المتهمين".وختم بالتأكيد إلى أن وزارة الخارجية اتخذت إجراءات لازمة في هذه القضية، منتقدا صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجريمة.وقُتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/مسؤول-إيراني-دول-غير-أمريكا-متورطة-في-اغتيال-سليماني-وسنقدم-الملف-إلى-محاكم-دولية-1054513912.html
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم

بينها 3 في المنطقة... إيران تعلن تورط 6 دول في جريمة مقتل قاسم سليماني

12:32 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 12:37 GMT 29.12.2021)
© AFP 2021 / TEHRAN, IRANقائد فيلق القدس التايع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
قائد فيلق القدس التايع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / TEHRAN, IRAN
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أكدت السلطات الإيرانية، إحالة لائحة اتهام أكثر من 40 شخصا متورطًا في اغتيال فائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، إلى القضاء في طهران قريبا لمحاكمتهم.
وقال نائب رئيس السلطة القضائية كاظم غريب أبادي، إنه "سيتم محاكمة المتورطين في اغتيال قاسم سليماني قبل نهاية العام الايراني الجاري" (21 مارس/ آذار 2022)، مشيرا إلى أنه تم رفع دعوى قضائية في العراق باعتباره البلد الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
مسؤول إيراني: دول غير أمريكا متورطة في اغتيال سليماني وسنقدم الملف إلى محاكم دولية
24 ديسمبر, 09:28 GMT
ولفت غريب أبادي، إلى أنه تم رفع قضية جنائية أخرى في المكتب الدولي للمدعي العام بطهران والمحكمة الثورية، مشيرا إلى أن البلدين شكلا لجنة تحقيق مشتركة لمتابعة هذه الجريمة.
وأعلن مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية عن عقد اجتماعين قانونيين مشتركين بين إيران والعراق في بغداد وطهران، مؤكدا إرسال لائحة الاتهام إلى القضاء في طهران بعد الاجتماع الثالث الذي سيعقد في بغداد في فبراير/ شباط القادم.

وقال إن طهران طلبت من بغداد تسريع عملية التحقيق وبدء الإجراءات المطلوبة لإصدار الأحكام اللازمة، مؤكدا تورط ثلاث دول في المنطقة وثلاث دول خارجها في الجريمة، وأن هناك أكثر من 120 متهما، وصدرت مذكرات توقيف لأكثر من 40 متهما.

وألقى غريب أبادي باللوم في هذه الجريمة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين، مشيرا إلى أن "الإرادة الدولية وتعاون الإنتربول ضروريان لملاحقة المتهمين".
وختم بالتأكيد إلى أن وزارة الخارجية اتخذت إجراءات لازمة في هذه القضية، منتقدا صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجريمة.
وقُتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
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