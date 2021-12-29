https://arabic.sputniknews.com/20211229/بينهم-ثلاثة-في-المنطقة-إيران-تعلن-تورط-6-دول-في-جريمة-مقتل-قاسم-سليماني-1054733327.html

بينها 3 في المنطقة... إيران تعلن تورط 6 دول في جريمة مقتل قاسم سليماني

بينها 3 في المنطقة... إيران تعلن تورط 6 دول في جريمة مقتل قاسم سليماني

أكدت السلطات الإيرانية، إحالة لائحة اتهام أكثر من 40 شخصا متورطًا في اغتيال فائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، إلى القضاء في طهران قريبا لمحاكمتهم. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T12:32+0000

2021-12-29T12:32+0000

2021-12-29T12:37+0000

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104128/01/1041280183_0:0:4110:2313_1920x0_80_0_0_5471c9eabc656239791f9865f5e233c0.jpg

وقال نائب رئيس السلطة القضائية كاظم غريب أبادي، إنه "سيتم محاكمة المتورطين في اغتيال قاسم سليماني قبل نهاية العام الايراني الجاري" (21 مارس/ آذار 2022)، مشيرا إلى أنه تم رفع دعوى قضائية في العراق باعتباره البلد الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ولفت غريب أبادي، إلى أنه تم رفع قضية جنائية أخرى في المكتب الدولي للمدعي العام بطهران والمحكمة الثورية، مشيرا إلى أن البلدين شكلا لجنة تحقيق مشتركة لمتابعة هذه الجريمة.وأعلن مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية عن عقد اجتماعين قانونيين مشتركين بين إيران والعراق في بغداد وطهران، مؤكدا إرسال لائحة الاتهام إلى القضاء في طهران بعد الاجتماع الثالث الذي سيعقد في بغداد في فبراير/ شباط القادم.وألقى غريب أبادي باللوم في هذه الجريمة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين، مشيرا إلى أن "الإرادة الدولية وتعاون الإنتربول ضروريان لملاحقة المتهمين".وختم بالتأكيد إلى أن وزارة الخارجية اتخذت إجراءات لازمة في هذه القضية، منتقدا صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجريمة.وقُتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

https://arabic.sputniknews.com/20211224/مسؤول-إيراني-دول-غير-أمريكا-متورطة-في-اغتيال-سليماني-وسنقدم-الملف-إلى-محاكم-دولية-1054513912.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار العراق اليوم