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https://arabic.sputniknews.com/20211229/تركيا-تعلن-تحييد-9-عناصر-من-بي-كا-كا-شمالي-العراق-1054743763.html
تركيا تعلن تحييد 9 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد 9 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق
أعلنت القوات التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 9 عناصر من مقاتلي حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في منطقة غارا، شمالي العراق. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T16:04+0000
2021-12-29T16:04+0000
2021-12-29T16:04+0000
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وقالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، إن "قوات الجيش والاستخبارات التركية نفذتا عملية مشتركة ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي في منطقة غارا، أسفرت عن تحييد 9 إرهابيين".وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عدد "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم على يد القوات التركية منذ مطلع العام الجاري.ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير، قوله في تصريح أدلى به خلال جولة تفقدية على الوحدات العسكرية في ولاية باطمان جنوب شرقي البلاد، إن عددهم "بلغ ألفين و631 إرهابيا".وقال وزير الدفاع التركي إن تنظيم "بي كا كا الإرهابي" أصبح غير قادر على الحركة وممارسة أنشطة إرهابية في البلاد بسبب إصرار الجيش التركي على ملاحقة عناصره.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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أخبار العالم الآن
تركيا تعلن تحييد 9 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق
أعلنت القوات التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 9 عناصر من مقاتلي حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في منطقة غارا، شمالي العراق.
وقالت مصادر أمنية
لوكالة الأناضول
، إن "قوات الجيش والاستخبارات التركية نفذتا عملية مشتركة ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي في منطقة غارا، أسفرت عن تحييد 9 إرهابيين".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عدد "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم على يد القوات التركية منذ مطلع العام الجاري.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير، قوله في تصريح أدلى به خلال جولة تفقدية على الوحدات العسكرية في ولاية باطمان جنوب شرقي البلاد، إن عددهم "بلغ ألفين و631 إرهابيا".
وقال وزير الدفاع التركي إن تنظيم "
بي كا كا
الإرهابي" أصبح غير قادر على الحركة وممارسة أنشطة إرهابية في البلاد بسبب إصرار الجيش التركي على ملاحقة عناصره.
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