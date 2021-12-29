تقدير استخباراتي إسرائيلي: إيران على بعد 6 أسابيع عن المواد الكافية للقنبلة النووية

وأضافت قناة "كان" الرسمية أنه وفقا لمعطيات منظومة الدفاع الإسرائيلية فإن "إيران الآن على بعد ستة إلى ثمانية أسابيع من الحصول على كمية المواد الانشطارية الكافية للقنبلة".وفي أغسطس/آب الماضي، قدّر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إيران تفصلها 8 إلى 10 أشهر عن هدفها.وبحسب القناة، فإن إيران قد تقدمت واختصرت النطاقات في طريقها إلى كمية المواد الانشطارية المطلوبة.وخلال الأسابيع الأخيرة وبالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، صرح مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة أن بلادهم تستعد لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، فيما علقت طهران على التهديدات الإسرائيلية بالتأكيد إن ردها سيكون موجعا حال أقدمت تل أبيب على هذه الخطوة.وتتهم إسرائيل إيران بالسعي نحو حيازة أسلحة نووية تهدد أمن تل أبيب، لكن طهران تصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
قالت قناة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن التقديرات الاستخبارية الحديثة في إسرائيل تشير إلى أن إيران اختصرت الحدود الزمنية لكمية اليورانيوم المخصب الكافية لصنع قنبلة نووية.
وأضافت قناة "كان" الرسمية أنه وفقا لمعطيات منظومة الدفاع الإسرائيلية فإن "إيران الآن على بعد ستة إلى ثمانية أسابيع من الحصول على كمية المواد الانشطارية الكافية للقنبلة".
وفي أغسطس/آب الماضي، قدّر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إيران تفصلها 8 إلى 10 أشهر عن هدفها.
وبحسب القناة، فإن إيران قد تقدمت واختصرت النطاقات في طريقها إلى كمية المواد الانشطارية المطلوبة.
وخلال الأسابيع الأخيرة وبالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، صرح مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة أن بلادهم تستعد لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، فيما علقت طهران على التهديدات الإسرائيلية بالتأكيد إن ردها سيكون موجعا حال أقدمت تل أبيب على هذه الخطوة.
وتتهم إسرائيل إيران بالسعي نحو حيازة أسلحة نووية تهدد أمن تل أبيب، لكن طهران تصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.