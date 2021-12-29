تنسيق روسي أمريكي بشأن محادثات إيران النووية في فيينا

وقال أوليانوف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إنه اجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي، بحسب وكالة رويترز.وتابع: "تمثل المشاورات الوثيقة والتنسيق بين الوفدين الأمريكي والروسي في سياق محادثات فيينا شرطا مسبقا مهما لإحراز تقدم نحو استئناف العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.وكانت الولايات المتحدة قد عبرت أمس الثلاثاء، عن الحذر بعد تصريحات متفائلة من إيران وروسيا بشأن المحادثات، معتبرة أنه من السابق لأوانه القول إن طهران عادت إلى المفاوضات بموقف بناء.والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.والاثنين الماضي، استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.
التقى ميخائيل أوليانوف المبعوث الروسي إلى محادثات إيران النووية، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تجرى الجولة الثامنة من المفاوضات.
وقال أوليانوف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إنه اجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي، بحسب وكالة رويترز.
وتابع: "تمثل المشاورات الوثيقة والتنسيق بين الوفدين الأمريكي والروسي في سياق محادثات فيينا شرطا مسبقا مهما لإحراز تقدم نحو استئناف العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".
Met today with the #US Special Envoy for #Iran Mr. Robert Malley. Close consultations and coordination between the Russian and the US delegations in the course of the #ViennaTalks constitute an important prerequisite for progress towards restoration of #JCPOA. pic.twitter.com/CXFa9ttBfe
والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت أمس الثلاثاء، عن الحذر بعد تصريحات متفائلة من إيران وروسيا بشأن المحادثات، معتبرة أنه من السابق لأوانه القول إن طهران عادت إلى المفاوضات بموقف بناء.
والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.
والاثنين الماضي، استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.