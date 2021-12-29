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https://arabic.sputniknews.com/20211229/تنسيق-روسي-أمريكي-بشأن-محادثات-إيران-النووية-في-فيينا-1054747783.html
تنسيق روسي أمريكي بشأن محادثات إيران النووية في فيينا
تنسيق روسي أمريكي بشأن محادثات إيران النووية في فيينا
التقى ميخائيل أوليانوف المبعوث الروسي إلى محادثات إيران النووية، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تجرى الجولة الثامنة من... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T19:26+0000
2021-12-29T19:26+0000
روسيا
فيينا
ميخائيل أوليانوف
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
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وقال أوليانوف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إنه اجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي، بحسب وكالة رويترز.وتابع: "تمثل المشاورات الوثيقة والتنسيق بين الوفدين الأمريكي والروسي في سياق محادثات فيينا شرطا مسبقا مهما لإحراز تقدم نحو استئناف العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.وكانت الولايات المتحدة قد عبرت أمس الثلاثاء، عن الحذر بعد تصريحات متفائلة من إيران وروسيا بشأن المحادثات، معتبرة أنه من السابق لأوانه القول إن طهران عادت إلى المفاوضات بموقف بناء.والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.والاثنين الماضي، استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.
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روسيا, فيينا, ميخائيل أوليانوف, الاتفاق النووي الإيراني, إيران

تنسيق روسي أمريكي بشأن محادثات إيران النووية في فيينا

19:26 GMT 29.12.2021
© Sputnik . Alexander Natruskinمدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . Alexander Natruskin
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التقى ميخائيل أوليانوف المبعوث الروسي إلى محادثات إيران النووية، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تجرى الجولة الثامنة من المفاوضات.
وقال أوليانوف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إنه اجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي، بحسب وكالة رويترز.
وتابع: "تمثل المشاورات الوثيقة والتنسيق بين الوفدين الأمريكي والروسي في سياق محادثات فيينا شرطا مسبقا مهما لإحراز تقدم نحو استئناف العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".
والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت أمس الثلاثاء، عن الحذر بعد تصريحات متفائلة من إيران وروسيا بشأن المحادثات، معتبرة أنه من السابق لأوانه القول إن طهران عادت إلى المفاوضات بموقف بناء.
والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.
والاثنين الماضي، استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.
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