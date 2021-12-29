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تونس تعتمد "سبوتنيك لايت" الروسي لقاحا معززا
تونس تعتمد "سبوتنيك لايت" الروسي لقاحا معززا
أعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشرة، اليوم الأربعاء، أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا أحادي المكون قد تم إقراره للاستخدام في الجمهورية التونسية... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:33+0000
2021-12-29T11:42+0000
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الصندوق: "تم اعتماد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا " سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة من قبل وزارة الصحة التونسية باعتباره معززًا شاملا، وفي يناير/ كانون الثاني 2021، تم اعتماد لقاح" سبوتنيك V" أيضًا في تونس".وتم اعتماد لقاح "سبوتنيك V" في 71 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها 4 مليارات نسمة، وهو ما يمثل أكثر من نصف سكان العالم.ويحتل لقاح "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين. وتم اعتماد لقاح "سبوتنيك لايت" في أكثر من 30 دولة حول العالم.هذا وقد أظهرت الدراسات والبيانات السريرية المتعلقة بتلقيح السكان في العديد من البلدان أمانًا وفعالية عالية للقاح "سبوتنيك لايت"، عند استخدامه كلقاح مستقل أو كلقاح معزز .ويعتبر "سبوتنيك لايت" أحد أربعة لقاحات مضادة لـ "كوفيد 19" تنتج في روسيا؛ وهو الوحيد، الذي يعطى من خلال جرعة واحدة.وفي وقت سابق، قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بهذا الصدد، "إن المزيد والمزيد من البلدان تسجل "سبوتنيك لايت" كمعزز شامل لزيادة مدة عمل اللقاحات الأخرى ضد فيروس كورونا".وأظهرت دراسات مستوى عال من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى وبدون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم في أي تركيبة.وتظهر مؤشرات كفاءة لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متحور دلتا (لفيروس كورونا) كلقاح معزز لعدد من اللقاحات الأجنبية المكونة من مكونين، ومستوى كفاءة قريب من مستوى كفاءة "سبوتنيك V" أكثر من 83 بالمئة ضد العدوى، وما يحد من النقل للمستشفى بنسبة تفوق الـ94 بالمئة.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/فنزويلا-تبدأ-تطعيم-السكان-بلقاح-سبوتنيك-لايت-كلقاح-معزز-ابتداء-من-3-يناير-1054469181.html
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فيروس كورونا

تونس تعتمد "سبوتنيك لايت" الروسي لقاحا معززا

11:33 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 11:42 GMT 29.12.2021)
© Press Service of the Research Institute of Epidemiology and Microbiology. N.F. Gamalei / الذهاب إلى بنك الصور لقاح "سبوتنيك لايت"  الروسي
 لقاح سبوتنيك لايت  الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Press Service of the Research Institute of Epidemiology and Microbiology. N.F. Gamalei
/
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشرة، اليوم الأربعاء، أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا أحادي المكون قد تم إقراره للاستخدام في الجمهورية التونسية كلقاح معزز .
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الصندوق: "تم اعتماد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا " سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة من قبل وزارة الصحة التونسية باعتباره معززًا شاملا، وفي يناير/ كانون الثاني 2021، تم اعتماد لقاح" سبوتنيك V" أيضًا في تونس".
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فنزويلا تبدأ تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك لايت" كلقاح معزز ابتداء من 3 يناير
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وتم اعتماد لقاح "سبوتنيك V" في 71 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها 4 مليارات نسمة، وهو ما يمثل أكثر من نصف سكان العالم.
ويحتل لقاح "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين. وتم اعتماد لقاح "سبوتنيك لايت" في أكثر من 30 دولة حول العالم.
هذا وقد أظهرت الدراسات والبيانات السريرية المتعلقة بتلقيح السكان في العديد من البلدان أمانًا وفعالية عالية للقاح "سبوتنيك لايت"، عند استخدامه كلقاح مستقل أو كلقاح معزز .
ويعتبر "سبوتنيك لايت" أحد أربعة لقاحات مضادة لـ "كوفيد 19" تنتج في روسيا؛ وهو الوحيد، الذي يعطى من خلال جرعة واحدة.
وفي وقت سابق، قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بهذا الصدد، "إن المزيد والمزيد من البلدان تسجل "سبوتنيك لايت" كمعزز شامل لزيادة مدة عمل اللقاحات الأخرى ضد فيروس كورونا".
وأظهرت دراسات مستوى عال من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى وبدون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم في أي تركيبة.
وتظهر مؤشرات كفاءة لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متحور دلتا (لفيروس كورونا) كلقاح معزز لعدد من اللقاحات الأجنبية المكونة من مكونين، ومستوى كفاءة قريب من مستوى كفاءة "سبوتنيك V" أكثر من 83 بالمئة ضد العدوى، وما يحد من النقل للمستشفى بنسبة تفوق الـ94 بالمئة.
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