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حركة "فتح": لقاء عباس وغانتس محاولة جدية لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية
حركة "فتح": لقاء عباس وغانتس محاولة جدية لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية
اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس،... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:21+0000
2021-12-29T11:22+0000
العالم العربي
فلسطين
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وقال الشيخ، عبر تويتر: "لقاء الرئيس محمود عباس مع الوزير غانتس في بيت الأخير هو تحد كبير والفرصة الأخيره قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود".وأضاف أن اللقاء يعد أيضاً "محاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، ويضع حداً للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".هذا والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في لقاء وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالتاريخي، حيث يعتبر أول لقاء رسمي يعقده الرئيس الفلسطيني عباس في إسرائيل منذ عام 2010، دون الأخذ بعين الاعتبار حضور عباس جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في عام 2016.وأكد بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية مناقشة الرجلين "قضايا أمنية ومدنية على المحك"، كما ركز الاجتماع على "الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".
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العالم العربي, فلسطين

حركة "فتح": لقاء عباس وغانتس محاولة جدية لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية

11:21 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 11:22 GMT 29.12.2021)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . POOL
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اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، يعد "محاولة جدية جريئة" لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية.
وقال الشيخ، عبر تويتر: "لقاء الرئيس محمود عباس مع الوزير غانتس في بيت الأخير هو تحد كبير والفرصة الأخيره قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود".

وأضاف أن اللقاء يعد أيضاً "محاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، ويضع حداً للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".

هذا والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في لقاء وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالتاريخي، حيث يعتبر أول لقاء رسمي يعقده الرئيس الفلسطيني عباس في إسرائيل منذ عام 2010، دون الأخذ بعين الاعتبار حضور عباس جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في عام 2016.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية مناقشة الرجلين "قضايا أمنية ومدنية على المحك"، كما ركز الاجتماع على "الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2021
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25 سبتمبر, 19:47 GMT
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