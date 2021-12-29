https://arabic.sputniknews.com/20211229/حقيقة-تدهور-الحالة-الصحية-للفنان-المصري-عادل-إمام-1054723744.html

حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام

حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام

كشف المنتج عصام إمام حقيقة الشائعات المتداولة عن تدهور الحالة الصحية لشقيقه الفنان عادل إمام جراء إصابته بفيروس كورونا. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T07:48+0000

2021-12-29T07:48+0000

2021-12-29T07:48+0000

أخبار الفنانين في مصر

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ونفى عصام إمام، خلال تصريحات صحفية، صحة هذه الشائعات، منوها إلى أن عادل يشعر بضيق شديد من هذه الشائعات المتكررة.وأكد أن شقيقه عادل إمام بخير، موجها رسالة شديدة اللهجة إلى مروجي تلك الشائعات دون علم وتثبت.وأشار إلى أن الفنان عادل إمام كان من أوائل نجوم الفن الذين طبقوا قاعدة العزل الصحي، منذ انطلاق جائحة كورونا، ولا يستقبل إلا أولاده وأحفاده فقط، لافتا إلى أنه اعتذر تماما عن الدخول في أية مشروعات فنية.وكان الفنان المصري عادل إمام، ظهر لأول مرة، بعد الأنباء التي زعمت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ونشر عادل إمام، صورة جديدة له عبر صفحته على "فيسبوك"، نالت إعجاب متابعيه.ونفى الناقد الفني، طارق الشناوي، مؤخرا، خبر اعتزال الفنان المصري عادل إمام، مؤكدا أن "سبب ابتعاد الزعيم عن الساحة هو الحفاظ على صحته وخوفه من فيروس كورونا".وتوقع عدم تقديم عادل إمام أي عمل جديد في شهر رمضان المقبل، واصفا إيا بـ"الثروة القومية التي يجب الحفاظ عليها". وأكد الناقد السينمائي أن عادل إمام أعلن اعتزاله "الأكشن" وليس الفن بشكل عام كما قيل.وكان آخر أعمال الزعيم السينمائية فيلم "زهايمر"، الذي عرض في العام 2010، وشارك في بطولته كل من: نيللي كريم، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.ينما كان آخر أعمال الزعيم عادل إمام التلفزيونية مسلسل "فلانتينو"، الذي طرح في السباق الرمضاني، للعام 2020، وشاركه التمثيل فيه عدد من الفنانين، منهم: داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وطارق الأبياري، وهدى المفتي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك

https://arabic.sputniknews.com/20211205/عادل-إمام-يظهر-لأول-مرة-بعد-مزاعم-إصابته-بكورونا-صورة-1053601946.html

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أخبار الفنانين في مصر