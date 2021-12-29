https://arabic.sputniknews.com/20211229/حماس-تستنكر-لقاء-الرئيس-الفلسطيني-مع-وزير-الدفاع-الاسرائيلي-1054720636.html

"حماس" تستنكر لقاء الرئيس الفلسطيني مع وزير الدفاع الاسرائيلي

"حماس" تستنكر لقاء الرئيس الفلسطيني مع وزير الدفاع الاسرائيلي

استنكر حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الثلاثاء، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس معتبرا اللقاء مرفوض وشاذ عن الروح... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T00:20+0000

2021-12-29T00:20+0000

2021-12-29T00:20+0000

إسرائيل

حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049117942_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cad7464936118b7a70f47c6cceafe5c2.jpg

غزة - سبوتنيك. وقال قاسم في تصريح على تويتر، "لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".‏وأضاف، "تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، وتشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة".واعتبر قاسم سلوك من قيادة السلطة المتعلق لقاءات قادة الدولة العبرية، يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية، ومن جهة أخرى يشجع بعض الأطراف في المنطقة الراغبة في التطبيع مع دولة "إسرائيل"، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.وكان الوزير حسين الشيخ قد أعلن في وقت سابق هذه الليلة عن انتهاء اجتماع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.وقال الشيخ في تصريح على موقع تويتر، "التقى مساء اليوم السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني جانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".وأكد الشيخ أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين ، كما تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والانسانية.وكانت وسائل إعلام عبرية قد عرضت تقارير مصورة عن مغادرة سيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الكائن في منطقة تل أبيب.

https://arabic.sputniknews.com/20211228/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يستقبل-الرئيس-الفلسطيني-في-منزله-لبحث-عدد-من-القضايا-المشتركة-1054720144.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, حماس