"حماس" تستنكر لقاء الرئيس الفلسطيني مع وزير الدفاع الاسرائيلي

غزة - سبوتنيك. وقال قاسم في تصريح على تويتر، "لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".وأضاف، "تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، وتشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة".واعتبر قاسم سلوك من قيادة السلطة المتعلق لقاءات قادة الدولة العبرية، يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية، ومن جهة أخرى يشجع بعض الأطراف في المنطقة الراغبة في التطبيع مع دولة "إسرائيل"، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.وكان الوزير حسين الشيخ قد أعلن في وقت سابق هذه الليلة عن انتهاء اجتماع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.وقال الشيخ في تصريح على موقع تويتر، "التقى مساء اليوم السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني جانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".وأكد الشيخ أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين ، كما تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والانسانية.وكانت وسائل إعلام عبرية قد عرضت تقارير مصورة عن مغادرة سيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الكائن في منطقة تل أبيب.
واعتبر قاسم سلوك من قيادة السلطة المتعلق لقاءات قادة الدولة العبرية، يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية، ومن جهة أخرى يشجع بعض الأطراف في المنطقة الراغبة في التطبيع مع دولة "إسرائيل"، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.